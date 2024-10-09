Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα τρία φέτος το Νόμπελ Χημείας - Απονεμήθηκε στους Ντέιβιντ Μπέικερ, Ντέμη Χασάμπη και Τζον Τζάμπερ

Η Ακαδημία αποφάσισε να απονείμει το1/3 του βραβείου στον Baker και το άλλο μισό από κοινού στους Hassabis και Jumper, «για την πρόβλεψη της δομής της πρωτεΐνης»

Νόμπελ Χημείας 2024: Στους David Baker, Demis Hassabis και John M. Jumper

Σε τρεις επιστήμονες, τους Ντέιβιντ Μπέικερ, Ντέμη Χασάμπης και Τζον Τζάμπερ, μοιράστηκε φέτος το Νόμπελ Χημείας, από τα πιο περίβλεπτα στον επιστημονικό κόσμο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το ένα τρίτο του βραβείου στον David Baker «για τον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών» και το άλλο μισό από κοινού στους Demis Hassabis και John M. Jumper «για την πρόβλεψη της δομής της πρωτεΐνης».

Ο Ντέμης Χασάμπης είναι Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης και νευροεπιστήμονας, με κυπριακή καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νόμπελ Βραβεία Νόμπελ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark