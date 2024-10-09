Νόμπελ Χημείας 2024: Στους David Baker, Demis Hassabis και John M. Jumper

Σε τρεις επιστήμονες, τους Ντέιβιντ Μπέικερ, Ντέμη Χασάμπης και Τζον Τζάμπερ, μοιράστηκε φέτος το Νόμπελ Χημείας, από τα πιο περίβλεπτα στον επιστημονικό κόσμο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το ένα τρίτο του βραβείου στον David Baker «για τον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών» και το άλλο μισό από κοινού στους Demis Hassabis και John M. Jumper «για την πρόβλεψη της δομής της πρωτεΐνης».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

Ο Ντέμης Χασάμπης είναι Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης και νευροεπιστήμονας, με κυπριακή καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.