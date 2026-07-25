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Η Τεχεράνη καταδικάζει την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το περιστατικό «επιθετική ενέργεια» και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλεια

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Δεξαμενόπλοιο πετρελαίου στη θάλασσα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την ουκρανική επίθεσε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιράν Ουκρανία Κασπία Θάλασσα Ναυτιλία Κρίση στη Μέση Ανατολή
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