Κατέκτησαν μαζί την κορυφή των 100 μ. Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών στην πρώτη ημέρα του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος στίβου, καθώς η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μοιράστηκαν την πρώτη θέση, τερματίζοντας αμφότερες σε 11.37 (1,4).

Η Εμμανουηλίδου είχε καλύτερη εκκίνηση και διατήρησε το προβάδισμα στα πρώτα μέτρα, όμως η Σπανουδάκη ανέβασε ρυθμό μετά τα 50 μέτρα, κάλυψε τη διαφορά και οι δύο αθλήτριες πέρασαν μαζί τη γραμμή του τερματισμού, χαρίζοντας την πιο αμφίρροπη κούρσα της ημέρας.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Δήμητρα Τσουκαλά με 11.54, ενώ η 19χρονη Ηρώ Παπαδεράκη ήταν τέταρτη με νέο ατομικό ρεκόρ (11.61).

Στους άνδρες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 100 μέτρα, τερματίζοντας πρώτος σε 10.24 (0,9). Δεύτερος ήταν ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 10.39 και τρίτος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 10.40, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό, όπου πέντε αθλητές κατέβηκαν τα 10.50.

Στα 100 μέτρα με εμπόδια, η Σοφία Καμπερίδου πανηγύρισε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της καριέρας της, επικρατώντας στο νήμα της Σοφίας Ιωσηφίδου με 13.42 έναντι 13.43. Η Μάρθα Νεαμονίτη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ (13.67).

Στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Χρήστος Ρούμτσιος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας με χρόνο 13.90, αφήνοντας πίσω του τον Γιάννη Καμαρινό (13.96) και τον Αναστάσιο Ηλιόπουλο (14.18).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.