Τουρκία: «Καταδικάζουμε τη συμφωνία για αμυντική συνεργασία ΗΠΑ – Κύπρου»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 11 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την υπογραφή οδικού χάρτη για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η 'Αγκυρα υποστηρίζει ότι «αυτά τα βήματα των αρχών των ΗΠΑ σε βάρος της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης τον περασμένο Ιούνιο για την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με την ελληνοκυπριακή διοίκηση, υπονομεύουν την ουδέτερη θέση των ΗΠΑ έναντι της νήσου Κύπρου και δυσχεραίνουν την επίτευξη μιας δίκαιης, διαρκούς και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να επανεξεταστούν οι «πολιτικές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι «συμφωνεί με τις απόψεις που εκφράζονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου για το θέμα αυτό και υποστηρίζει πλήρως τη δικαιολογημένη αντίδραση των αρχών της» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.