Ενώ οι ανακοινώσεις για τους διορισμούς των υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονταν σε εξέλιξη, η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου άκουσε με έκπληξη ότι σε βάρος του νέου υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υπάρχει καταγγελία για σεξουαλική επίθεση. Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται δύο πηγές, αξιωματούχοι του νέου προέδρου θέτουν τώρα εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα του διορισμού του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον βετεράνο που έγινε παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας του μέσα στην εβδομάδα. Μέσα σε 48 ώρες, οι επικεφαλής της ομάδας του Τραμπ έμαθαν για την καταγγελία περί σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του Χέγκσεθ.

Οι πληροφορίες συνάδουν με αυτό που περιέγραψε η αστυνομία του Μόντερεϊ της Καλιφόρνια ως έρευνα για «υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση» στην οποία εμπλέκεται ο Χέγκσεθ στις 8 Οκτωβρίου 2017.

Ο Χέγκσεθ ήταν ομιλητής σε διάσκεψη της Ομοσπονδίας Ρεπουμπλικανών Γυναικών της Καλιφόρνια σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με φωτογραφίες της εκδήλωσης που αναρτήθηκαν στο Facebook. Σε βάρος του δεν υπάρχει καμία κατηγορία στην κομητεία Μοντερέι από το 2017 και ο δικηγόρος του αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ωστόσο, η φύση των καταγγελιών ανάγκασε τη νέα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς να θέσει ερωτήματα στον Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη, ανέφερε πηγή στο CNN. Η Γουάιλς ρώτησε τον Χέγκσεθ αν υπήρχαν άλλα ζητήματα που θα έπρεπε να γνωρίζει η ομάδα, για να προχωρήσει.

Πηγή ανέφερε ότι παρά την έκπληξη, ο Τραμπ και η ομάδα του θα προχωρούσαν στον διορισμό.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες η καταγγελία αύξησε την ήδη μεγάλη πίεση για τον διορισμό του άπειρου Χέγκσεθ, ο οποίος καλείται να διευθύνει το αμερικανικό Πεντάγωνο, τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με εκατομμύρια υπαλλήλους και προϋπολογισμό άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την Παρασκευή υπήρχε έντονη φημολογία στο περιβάλλον του Τραμπ σχετικά με το αν ο Χέγκσεθ θα παραμείνει επιλογή του νέου προέδρου, με αρκετούς αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις συνέπειες αν υπάρξουν περισσότερες επιζήμιες πληροφορίες.

Η επιλογή του Χέγκσεθ, που δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να υπηρετήσει ως υπουργός Άμυνας, είχε εκπλήξει τόσο τους αξιωματούχους του Πενταγώνου όσο και τους συμμάχους του ίδιου του Τραμπ.

Ωστόσο, ο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ υπερασπίστηκε τον Χέγκσεθ σε προηγούμενη δήλωση στο CNN, λέγοντας ότι «έχει αρνηθεί σθεναρά όλες τις καταγγελίες και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες».

