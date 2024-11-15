Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε σήμερα ότι οβίδα πυροβολικού έπληξε το αρχηγείο της στον Δυτικό Τομέα στη Σάμα του νότιου Λιβάνου την Πέμπτη.

Δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των κυανοκράνων παρά μόνο μικρές ζημιές σε μια εγκατάσταση, πρόσθεσε η UNIFIL σε ανακοίνωση.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα την Πέμπτη, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 3.445 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον περασμένο Οκτώβριο και σε 14.599 των τραυματιών.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA) στον Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχει ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές σε όλο τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

