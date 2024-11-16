Αγαπάει ο Τραμπ τα πυρηνικά; Μερικές φορές

Του Liam Denning

Το να συνυπάρχει το όνομα «Τραμπ» στην ίδια πρόταση με τα «πυρηνικά» μπορεί να προκαλέσει άγχος.

Αντιστοίχως, η συνύπαρξή του ωστόσο με εκείνο της «πυρηνικής ενέργειας» είναι μια διαφορετική ιστορία. Οι μετοχές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη αντιδραστήρων ανταποκρίθηκαν θετικά στα νέα για τη νίκη του νεοεκλεγέντος προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ούτως ή άλλως αυτή είναι η στιγμή της πυρηνικής ενέργειας, με τη Big Tech να σηματοδοτεί την υποστήριξή της στους αντιδραστήρες καθώς θα τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων τους που κυριαρχούν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία απολαμβάνει επίσης μία σπάνια διακομματική υποστήριξη, με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να έχει μόλις ανακοινώσει έναν οδικό χάρτη για τον τριπλασιασμό της πυρηνικής ικανότητας της χώρας έως το 2050. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι «Τα πυρηνικά τώρα έχουν γίνει πολύ καλά, πολύ ασφαλή».

Αλλά αυτό ήταν πριν από τρεις μήνες. Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, ο Τραμπ είπε στον podcaster Joe Rogan ότι τα πυρηνικά έργα στις ΗΠΑ ήταν «πολύ περίπλοκα και πολύ ακριβά» και εξέφρασε επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη διάδοσή τους. Οι υποστηρικτές των πυρηνικών μπορεί να απορρίψουν τον σκεπτικισμό του ως αδυναμία: Ποιος ξέρει τι θα σκεφτεί για την πυρηνική ενέργεια τον Ιανουάριο ή ακόμα και σε 24 ώρες από τώρα; Είναι ένα λογικό επιχείρημα. Αλλά η παραφωνία επεκτείνεται στην ευρύτερη πολιτική πλατφόρμα του Τραμπ, με, ίσως, περισσότερες συνέπειες για την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας.

Η κύρια αδυναμία του πυρηνικού οδικού χάρτη του Μπάιντεν είναι ότι αποτελεί ένα κύκνειο άσμα. Είναι τέτοια η αντιπάθεια του Τραμπ προς τον άνθρωπο που τον νίκησε το 2020 που αντί να αγνοήσει απλώς τις οδηγίες του, θα μπορούσε να τις εκλάβει ως πρόκληση. Εκτός αυτού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας - ότι δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου - δεν έχει κανένα βάρος στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, που αποκαλεί την ενεργειακή μετάβαση απάτη.

Δύο από τα λίγες σταθερές προεκλογικές διακηρύξεις που περιγράφουν τον λαϊκισμό του Τραμπ είναι η ανάγκη μείωσης του κόστους των νοικοκυριών και παράτασης των φορολογικών περικοπών που θεσπίστηκαν κατά την πρώτη του θητεία. Όσον αφορά το τελευταίο, και τον αντίκτυπό του στα ελλείμματα, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω του πολιτικού επιτεύγματος του Μπάιντεν: τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού.

Η σειρά επιδοτήσεων του IRA για καθαρές τεχνολογίες κοστολογείτο στα 369 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου, αλλά ο ανοιχτός χαρακτήρας ορισμένων εκπτώσεων φόρου, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγησε ορισμένους ανεξάρτητους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι ο τελικός λογαριασμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια .

Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή χρημάτων, οι υπάρχοντες πυρηνικοί σταθμοί απολαμβάνουν έκπτωση φόρου παραγωγής που καταβάλλεται για την ισχύ που παράγουν, ενώ οι κατασκευαστές νέων εργοστασίων μπορούν να επωφεληθούν από πίστωση του φόρου επένδυσης 30% κατά τον προϋπολογισμό του κόστους κατασκευής, που αυξάνεται στο 50% εάν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.



Πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμη και έτσι, δεν έσπευσαν όλοι να κατασκευάσουν νέους αντιδραστήρες με το πιο άμεσο σχέδιο μέχρι στιγμής να είναι η προγραμματισμένη αναβίωση ενός παλιού στο Three Mile Island στο πλαίσιο σύμβασης για την προμήθεια της Microsoft Corp. Αυτό συμβαίνει επειδή τα νέα πυρηνικά έργα στις ΗΠΑ ενέχουν υψηλούς κανονιστικούς και οικονομικούς κινδύνους και, ίσως το πιο σημαντικό, μπορεί η κατασκευή τους να διαρκέσει μια δεκαετία ή περισσότερο ενώ οι εταιρείες που αγωνίζονται για να κερδίσουν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια χθες.

Εκεί βρίσκεται ένας πιθανός κίνδυνος. Ενώ οι εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρικά οχήματα του IRA ενδέχεται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για κατάργηση ή περιορισμό καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να εξοικονομήσουν χρήματα για τον προϋπολογισμό, οι πιστώσεις φόρου για επενδύσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειωθούν ή απλώς να τελειώσουν νωρίτερα για να εξισορροπηθούν οι αριθμοί τα επόμενα χρόνια. Ως έχουν, αυτοί οι σχεδιασμοί συνδέονται με φιλόδοξους στόχους για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, λέει ο Andy DeVries, αναλυτής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην CreditSights.

Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές για τις επιδοτήσεις του IRA. Ενδεχομένως, οι πιστώσεις που στοχεύουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν εν μέρει στην πυρηνική ενέργεια.

Η πιο ευνοϊκή μεταχείριση των επιδοτήσεων για την πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε, από την άλλη πλευρά, να βλάψει τη λαϊκίστικη ταυτότητα και βάση του Τραμπ, λόγω της σχέσης με την Big Tech.

Μια αντίδραση έχει δημιουργηθεί ενάντια στη σπειροειδή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως καταδεικνύει μια πρόσφατη αιφνιδιαστική απόφαση της Ομοσπονδιακής Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας να μπλοκάρει μια συμφωνία που περιλαμβάνει το υπάρχον πυρηνικό εργοστάσιο που παρέχει ενέργεια αποκλειστικά σε ένα κέντρο δεδομένων της Amazon.com Inc.

Το συμπέρασμα ήταν ότι οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να περιμένουν ότι θα οικειοποιηθούν για τον εαυτό τους τη φθηνότερη ενέργεια και να αφήσουν τους απλούς πολίτες να επωμιστούν το υψηλότερο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών στην επόμενη γενιά. Αυτή η σκέψη θα μπορούσε να επεκταθεί και στις επιδοτήσεις: «Το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι παραδίδουν στη Big Tech $ 26 ανά μεγαβατώρα για να τροφοδοτήσουν τα κέντρα δεδομένων τους, δεν είναι καλό», λέει ο DeVries.

Οι παράξενες θέσεις του Τραμπ αντανακλώνται και στον συνασπισμό του με το απίθανο «πάντρεμα» του περιθωριοποιημένου Αμερικανού με τον Έλον Μασκ, των ελευθεριακών με τους κρατιστές, των οραματιστών της τεχνολογίας με τους παραδοσιακούς. Είναι πιθανό οι φιλοδοξίες του Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσουν τον Τραμπ να ευνοήσει την πυρηνική ενέργεια, αλλά η πραγματική κούρσα για τις επιδοτήσεις, τους φόρους και άλλες προτεραιότητες δεν έχει καν ξεκινήσει. Σε μια πρόσφατη έκθεση, αναλυτές της ClearView Energy Partners, μια εταιρεία αναλύσεων με έδρα την Ουάσιγκτον, υπέθεσαν ότι το λόμπι φυσικού αερίου, με στενούς δεσμούς με τους Ρεπουμπλικάνους, θα προτιμούσε να αφαιρεθούν τυχόν επιδοτήσεις για τον πυρηνικό τομέα που ανταγωνίζεται για μερίδιο αγοράς στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Big Tech, η οποία θα δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια σήμερα σε σχέση με το μακροπρόθεσμο όφελος των νέων αντιδραστήρων για τις εκπομπές, δύσκολα θα αντιδράσει. Και ο Τραμπ είναι μεγάλος θαυμαστής του φυσικού αερίου τελευταία όπως άκουσα πάντως.

Ο Liam Denning είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion με αντικείμενο την ενέργεια

