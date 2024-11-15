Η Βηρυτός εξετάζει την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας - Τι προβλέπει

Ο Λίβανος μελετά μια αμερικανική πρόταση εκεχειρίας, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο Λιβανέζοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Έπειτα από έναν χρόνο διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών στον νότιο Λίβανο, το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα και ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησαν πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Από τότε που άρχισε αυτή η κλιμάκωση, η οποία οδήγησε σε μαζικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά των προπυργίων της Χεζμπολάχ, όλες οι διεθνείς προσπάθειες για εκεχειρία απέτυχαν, παρά τις εκκλήσεις της Ουάσινγκτον και της Γαλλίας.

Η βία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, υψηλόβαθμος Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Βηρυτό Λίζα Τζόνσον είχε παρουσιάσει στον πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι και στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ένα σχέδιο 13 σημείων.

"Είναι ένα είδος πρότασης των ΗΠΑ. Ο Νατζίμπ Μπέρι ζήτησε τριήμερη προθεσμία", διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας γιατί το θέμα αυτό είναι ευαίσθητο. Υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση.

Σε περίπτωση συμφωνίας, αυτή θα ανακοινωθεί σε κοινό γαλλοαμερικανικό δελτίο Τύπου, πρόσθεσε ο υψηλόβαθμος αυτός αξιωματούχος. "Θα υπάρξει εκεχειρία 60 ημερών και ο Λίβανος θα αρχίσει να αναπτύσσει τον στρατό του στα σύνορα".

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν μπορεί να "σχολιάσει τις ιδιωτικές διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη".

Μια δεύτερη κυβερνητική πηγή του Λιβάνου, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι μελετάται μια πρόταση.

Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ του Μπέρι και του Αμερικανού απεσταλμένου Άμος Χοχστάιν: οι δύο αξιωματούχοι κατέληξαν σε "συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς μια εκεχειρία και την εφαρμογή του ψηφίσματος 1701" του ΟΗΕ, τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.