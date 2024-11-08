Σούζι Γουάιλς: Η «σκληρή» νέα προσωπάρχης του Λευκού Οίκου

Η Σούζι Γουάιλς, η «αρχιτεκτόνισσα» της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι η νέα προσωπάρχης (chief of staff - γενική διευθύντρια) του Λευκού Οίκου μόλις ο Τραμπ ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία.

Ο Τραμπ αναθέτει απευθείας την πιο νευραλγική θέση στον Λευκό Οίκο - χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου - στον άνθρωπο που προφανώς εμπιστεύεται περισσότερο από όλους.

«Η Σούζι είναι σκληρή, έξυπνη, καινοτόμος και τυγχάνει παγκόσμιου θαυμασμού και εκτίμησης. Η Σούζι θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα για να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά» είπε χαρακτηριστικά ο νεοεκλεγείς πρόεδρος.

Η 67χρονη Σούζι Γουάιλς θα γίνει η πρώτη γυναίκα Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και η πιο ισχυρή γυναίκα στην Ουάσινγκτον. Όμως «πολλοί άνθρωποι σε αυτή την πόλη μόλις τώρα μαθαίνουν ποια είναι», γράφει το Politico, καθώς η ίδια κρατά πολύ χαμηλό προφίλ και δεν μιλά δημοσίως, πιστεύοντας ότι λειτουργεί καλύτερα και είναι πιο αποτελεσματική στο παρασκήνιο.

Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στην πολιτική σκηνή της Φλόριντα, ο Γουάιλς – μια γλυκομίλητη γιαγιά αλλά πολύ οξυδερκής πολιτική «μάναντζερ» - είναι το αουτσάιντερ της Ουάσιγκτον, με ελάχιστη εμπειρία σε κυβερνητικό αξίωμα.

Η Γουάιλς ήταν ένα από τα σταθερά στοιχεία της πολιτικής της Φλόριντα για δεκαετίες- ήδη από το 1980 - έχοντας αναλάβει νικηφόρες εκστρατείες Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων – όπως του Τραμπ το 2016 και του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις το 2018.

Επίσης, ήταν υπεύθυνη προγραμματισμού για τον πρώην πρόεδρο, Ρόναλντ Ρίγκαν, και εργάστηκε στο υπουργείο Εργασίας του Ρίγκαν.

Ο Τραμπ είδε την εκπληκτική της δύναμη και της πρότεινε πέρσι να αναλάβει την εκστρατεία του σε εθνικό επίπεδο - και δεν έκανε λάθος.

Η Γουάιλς έμαθε από νωρίς να παραμερίζει μερικά από τα πιο άθλια χαρακτηριστικά και την εμπρηστική ρητορική του Τραμπ.

«Θα σας πω το εξής: Ο Ντόναλντ Τραμπ που γνώρισα δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και, από το πρίσμα που τον κοιτάζω, δεν βλέπω τίποτα από αυτά. Βλέπω πλεονεκτήματα, βλέπω εξυπνάδα, βλέπω μια εργασιακή ηθική που είναι απαράμιλλη», είχε δηλώσει στους Tampa Bay Times το 2016. «Μερικές φορές ασπρίζω. Αλλά, και πάλι, δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που γνώρισα».

Τελικά, αναλαμβάνοντας γενική διευθύντρια της καμπάνιας του για την προεδρία του 2025, η Γουάιλς πέτυχε κάτι που φαινόταν μέχρι πρόσφατα ακατόρθωτο στους Ρεπουμπλικάνους: ελαχιστοποίησε τις εσωτερικές διαμάχες, τις διαρροές και τα «δράματα» που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες εκστρατείες του Τραμπ – και αυτό σκοπεύει να κάνει και στη νέα θητεία του στον Λευκό Οίκο.

