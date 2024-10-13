Λογαριασμός
Πεζεσκιάν σε συνομιλία με τον Μακρόν: Να δοθεί τέλος στα ισραηλινά «εγκλήματα»

Συζήτησαν τρόπους για να εξασφαλιστεί μια «κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ» - Ο Μακρόν καλεί τον πρόεδρο να στηρίξει την αποκλιμάκωση

Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζητά να σταματήσουν τα «εγκλήματα» στον Λίβανο και τη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρει ο ιστότοπος της ιρανικής προεδρίας.

Συζήτησαν τρόπους για να εξασφαλιστεί μια «κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», σύμφωνα με το Times of Israel, προσθέτοντας ότι ο Πεζεσκιάν «ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο να συνεργαστεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αναγκάσει το Σιωνιστικό καθεστώς να σταματήσει τη γενοκτονία και τα εγκλήματα στη Γάζα και Λίβανος».

Ο Μακρόν καλεί τον πρόεδρο του Ιράν να στηρίξει την «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή.

