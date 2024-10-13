Πεζεσκιάν σε συνομιλία με τον Μακρόν: Να δοθεί τέλος στα ισραηλινά «εγκλήματα»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζητά να σταματήσουν τα «εγκλήματα» στον Λίβανο και τη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρει ο ιστότοπος της ιρανικής προεδρίας.
Συζήτησαν τρόπους για να εξασφαλιστεί μια «κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», σύμφωνα με το Times of Israel, προσθέτοντας ότι ο Πεζεσκιάν «ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο να συνεργαστεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αναγκάσει το Σιωνιστικό καθεστώς να σταματήσει τη γενοκτονία και τα εγκλήματα στη Γάζα και Λίβανος».
Ο Μακρόν καλεί τον πρόεδρο του Ιράν να στηρίξει την «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.