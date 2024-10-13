Η Χεζμπολάχ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα παλιό ηχογραφημένο μήνυμα του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Σε αυτή την ηχογράφηση, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της λιβανέζικης οργάνωσης που σήμερα βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό πότε είχε γίνει η ηχογράφηση.

Σε αυτή, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της οργάνωσης ενώ πραγματοποιούσαν στρατιωτικούς ελιγμούς

«Βασιζόμαστε σε εσάς, την παρουσία σας, το αίμα σας και την τζιχάντ σας για να υπερασπιστείτε τον λαό σας, τους συγγενείς σας (...) αυτήν την ιερή γη και αυτό τον ευγενή λαό», ακούγεται ο Νασράλα να λέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.