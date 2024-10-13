IDF: Δεν χτυπήσαμε τη Βηρυτό από τότε που μας το ζήτησε ο Μπάιντεν

Το Kan news και το Ynet αναφέρουν ότι κάτω από πολιτικές οδηγίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Το Ynet αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τα χτυπήματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου όταν οι δυο τους μίλησαν την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.