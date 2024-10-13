Λογαριασμός
IDF: Δεν χτυπήσαμε τη Βηρυτό από τότε που μας το ζήτησε ο Μπάιντεν

Το Ynet αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τα χτυπήματα στη Βηρυτό

IDF

Το Kan news και το Ynet αναφέρουν ότι κάτω από πολιτικές οδηγίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Το Ynet αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τα χτυπήματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου όταν οι δυο τους μίλησαν την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Τζο Μπάιντεν Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Χεζμπολάχ
