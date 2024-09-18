Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που χρησιμοποιούσαν μέλη του ισλαμικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα έπρεπε να προκαλούν στις δυτικές χώρες «ντροπή», ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, σύμμαχο του Ισραήλ.

«Αυτό το περιστατικό έδειξε για άλλη μια φορά ότι, αν και οι δυτικές χώρες και οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός, στην πράξη υποστηρίζουν πλήρως τα εγκλήματα (...) του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, κρίνοντας ότι αυτές οι εκρήξεις θα έπρεπε να τους προκαλούν «ντροπή», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

