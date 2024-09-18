Το δικαστικό συμβούλιο, που αποφάσισε την υπόθεση, καταδίκασε τους κρατούμενους Ahmet Koray Özgürün και Alperen Erkut σε κάθειρξη 10 ετών για το αδίκημα της «απόκτησης απαγορευμένων πληροφοριών για σκοπούς κατασκοπείας» της Μοσάντ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον των κατηγορουμένων, η επιτροπή εφάρμοσε διακριτική μείωση της ποινής αυτής και τη μείωσε σε 8 χρόνια και 4 μήνες. Η επιτροπή καταδίκασε και τους 35 κατηγορούμενους σε κάθειρξη 8 ετών για το ίδιο αδίκημα. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέπειες για το μέλλον των κατηγορουμένων, το δικαστήριο μείωσε αυτή την ποινή σε 6 χρόνια και 8 μήνες και αποφάσισε ότι οι κατηγορούμενοι θα απαγόρευαν τα ταξίδια στο εξωτερικό

Από το κατηγορητήριο

Στο κατηγορητήριο που ετοίμασε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, αναφέρθηκε ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών πραγματοποίησε εξ αποστάσεως, διαδικτυακές επιχειρήσεις μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές που βασίζονται στο Διαδίκτυο, για να κάνει τακτικές εργασίες προς τους στόχους της στο πεδίο.

Σημειώθηκε ότι η πρώτη επαφή έγινε μέσω εφαρμογών Telegram και WhatsApp κωδικοποιημένη σε κινητά τηλέφωνα, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Linkedin και e-mail.

Ακόμη αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν βιντεοκλήσεις ή φωνητικές κλήσεις και ότι οι πληρωμές για το έργο που εκτελούνταν πραγματοποιήθηκαν μέσω διεθνών εταιρειών μεταφοράς χρημάτων, κρυπτονομισμάτων, γραφείων μεταφοράς χρημάτων και ζωντανών ταχυμεταφορών, που χρησιμοποιούνται σε εργασίες που απαιτούνταν να γίνουν επαγγελματικά.

Στην τακτική εργασία, χρησιμοποιούνται κυρίως άτομα που δεν προκαλούν υποψίες και σε άτομα που αναλαμβάνουν τακτική εργασία ανατίθενται καθήκοντα όπως: η δημιουργία και η διαχείριση μιας ομάδας WhatsApp, η δημιουργία και η διαχείριση ιστότοπου, ο σχεδιασμός διαδικτυακής εφημερίδας ειδήσεων, η έρευνα, η μεταφορά χρημάτων, η τεκμηρίωση φωτογραφιών και βίντεο, η καταδίωξη, η επίθεση και ο τραυματισμός, η ληστεία.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι δόθηκαν οδηγίες για την παροχή επιχειρησιακών δικτύων και τη διεξαγωγή έρευνας στη Συρία και τον Λίβανο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.