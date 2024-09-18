«Όπως σωστά υπογράμμισε ο Μάριο Ντράγκι στην Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα, οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογες επενδύσεις και κατάλληλους πόρους, με ένα σχέδιο το οποίο θα επιτρέψει, με συνοχή, την επίτευξή τους», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την σημερινή παρέμβασή της στην ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Βιομηχάνων της χώρας.

«Σε διαφορετική περίπτωση, είναι αναπόφευκτο η περιβαλλοντική μετάβαση να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατήρησε επανειλημμένα ότι δεν έχει μεγάλο νόημα να επεξεργάζεται κανείς στρατηγικές, αν στην συνέχεια δεν δημιουργούνται τα αναγκαία μέσα για να μπορούν να εφαρμόζονται. Χωρίς τα μέσα αυτά, τελικά, τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αναφερόμενη, δε, στον ρόλο της χώρας της στο εσωτερικό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μελόνι δήλωσε:

«Πιστεύω πως το ότι ο Ραφαέλε Φίτο θα είναι ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της Κομισιόν, πρέπει να μας κάνει όλους να νιώθουμε περήφανοι. Πρόκειται για αποτέλεσμα στο οποίο φτάνουμε με την συμβολή όλων, διότι δεν πρόκειται για κυβερνητικό, αλλά για Ιταλό Επίτροπο. Και η Ιταλία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει να αναλάβει τόσο σημαντικά καθήκοντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

