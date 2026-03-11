Λογαριασμός
Πεζεσκιάν: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με αναγνώριση των δικαιωμάτων του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με αναγνώριση των δικαιωμάτων της χώρας, αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις

Τη θέση ότι ο τερματισμός του πολέμου προϋποθέτει την αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εδώ

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η σύγκρουση μπορεί να λήξει μόνο εφόσον υπάρξει αναγνώριση των δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική επίθεση εναντίον της χώρας.

Μασούντ Πεζεσκιάν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
