Πεζεσκιάν: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με αναγνώριση των δικαιωμάτων του Ιράν

Τη θέση ότι ο τερματισμός του πολέμου προϋποθέτει την αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εδώ

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η σύγκρουση μπορεί να λήξει μόνο εφόσον υπάρξει αναγνώριση των δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική επίθεση εναντίον της χώρας.

در تماس با روسای دولت‌های روسیه و پاکستان ضمن اعلام التزام جمهوری اسلامی به صلح و آرامش در منطقه، تاکید کردم تنها راه پایان جنگی که با آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شده پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بین‌المللی به عدم تجاوز مجدد آنان است. https://t.co/T48UzJf3M6 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.