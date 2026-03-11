Η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη βομβαρδίζουν εδώ και κάποιες ώρες συντονισμένα το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα περιοχές κοντά στην Ναζαρέτ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ από τη μέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Μέσα σε λίγες ώρες, από τον Λίβανο είχαν εκτοξευτεί περίπου 100 ρουκέτες, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε και δεύτερο μπαράζ επιθέσεων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, το Τελ Αβίβ διεξάγει έμμεσες συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου, απαιτώντας από τον λιβανέζικο στρατό να αρχίσει να δρα άμεσα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα με τις προσπάθειες αναχαίτισης, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή πλήγματα εναντίον εκτοξευτών βλημάτων που ήταν έτοιμοι για εκτόξευση, καθώς και εναντίον επιπλέον υποδομών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι δεν θα ανεχθούν καμία βλάβη σε Ισραηλινούς πολίτες και θα απαντήσουν δυναμικά σε κάθε απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ.



Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.