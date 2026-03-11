Ζελένσκι προς Τραμπ: «Ασκήστε περισσότερη πίεση στον Πούτιν, όχι σε εμένα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν - και να σταματήσει να συσσωρεύει πίεση στον ίδιο για να συμφωνήσει σε ανακωχή μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο λαός του είναι «κουρασμένος», αλλά το ηθικό παραμένει υψηλό και δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τα τελεσίγραφα της Ρωσίας για την παράδοση τεράστιων εκτάσεων γης στα ανατολικά της χώρας.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταρτίσουν ένα «Σχέδιο Β» για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ώστε να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν αυτό που αποκάλεσε «εκβιασμό» του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καθυστερεί ένα υποσχεμένο δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το POLITICO ανέφερε την Τετάρτη ότι ορισμένες χώρες της Βαλτικής και σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα σχέδιο να δώσουν στην Ουκρανία αρκετά χρήματα για να παραμείνει όρθια κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ακόμη και αν ο Όρμπαν διατηρήσει το βέτο του.

Όσον αφορά όμως τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι ήταν σαφής ότι η επιρροή του Τραμπ θα εξακολουθήσει να είναι καθοριστική. «Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις. Τις υποστηρίζουμε», είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη. «Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία, αλλά νομίζω, και πιστεύω, ότι οι Αμερικανοί θέλουν πραγματικά να τελειώνουν με αυτόν τον πόλεμο. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα».

Απογοητευμένος ο Τραμπ με Ζελένσκι

Τα σχόλιά του έρχονται μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου απογοήτευση για τον Ζελένσκι, λέγοντας στο POLITICO ότι ο ηγέτης της Ουκρανίας έπρεπε να «σοβαρευτεί» και να κλείσει μια συμφωνία. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην προθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί μια ανακωχή παρά σε εκείνη του Ζελένσκι, χωρίς να προσφέρει στοιχεία για την άποψή του. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει θορυβήσει το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, καθώς φαίνεται επανειλημμένα να παίρνει το μέρος του Πούτιν, καταδικάζοντας τον Ζελένσκι ως «δικτάτορα» και κατηγορώντας τον για την έναρξη του πολέμου, παρά το γεγονός ότι ήταν ο ρωσικός στρατός που εισέβαλε με μια απρόκλητη επίθεση τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρόλα αυτά, οι συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ τον Δεκέμβριο έδειξαν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να παράσχουν κάποια μορφή εγγύησης ασφαλείας για την Ουκρανία, η οποία θα στήριζε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα μοιάζουν αυτές οι υποσχέσεις, είπε ο Ζελένσκι.

«Να είστε ειλικρινείς. Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε μια σαφή απάντηση», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε: "Πιστεύεις ότι οι δικές μας εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να είναι ισχυρότερες από του ΝΑΤΟ;" Είπα: "Ναι, αυτό εξαρτάται από εσάς για σήμερα. Εξαρτάται από εσάς, κύριε πρόεδρε. Μακάρι να έχουμε ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ. Αλλά τι θα γίνει μετά από εσάς; Και τι θα γίνει μετά από εμένα;"», είπε ο Ζελένσκι.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα απαιτήσουν έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια και το Κογκρέσο των ΗΠΑ για να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν από μελλοντικές κυβερνήσεις, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επανειλημμένα ότι ο Ζελένσκι δεν έχει «χαρτιά» να παίξει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά την περασμένη εβδομάδα η δυναμική άλλαξε, χάρη στην απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει παρατεταμένη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι στέλνει ομάδες ειδικών στον πόλεμο με drone στον Κόλπο για να βοηθήσει τους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή να αμυνθούν έναντι των ιρανικών βομβαρδισμών με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι ελπίζει να εξασφαλίσει ως αντάλλαγμα μια προμήθεια κορυφαίων αμερικανικών πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, αλλά ανησυχεί επίσης ότι αυτοί θα εξαντληθούν επειδή χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό για την άμυνα του Κόλπου.

Δεν έχουν συμφωνηθεί τελικές συμφωνίες, είπε ο Ζελένσκι, και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση είναι πιθανό να είναι λεπτή. Αναγνώρισε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο όταν είπε ότι ο ίδιος «μισεί» τον Πούτιν.

«Φυσικά, νομίζω ότι μισούμε ο ένας τον άλλον», είπε ο Ζελένσκι. «Σε αυτό αυτός [ο Τραμπ] έχει δίκιο. Όχι σε όλα».

Η κόντρα με τον Όρμπαν

Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει επίσης την πρόκληση να ενισχύσει την υποστήριξη από τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης κόντρας με τον Όρμπαν της Ουγγαρίας.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία καθυστερούν ένα προηγουμένως συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από πρόθυμες χώρες της ΕΕ για να βοηθήσουν στη στήριξη της οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία αναμένεται να ξεμείνει από μετρητά εντός εβδομάδων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει η ΕΕ να καταλήξει σε ένα «Σχέδιο Β» σε περίπτωση που ο «εκβιασμός» του Όρμπαν δεν μπορέσει να ξεπεραστεί εγκαίρως.

«Εμείς και η Ευρώπη, χρειαζόμαστε όλοι αυτό το Σχέδιο Β», είπε. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και οι πραγματικοί φίλοι μας ξέρουν ότι δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τις ουκρανικές αξίες, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία όλης της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

