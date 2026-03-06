Πεζεσκιάν: Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να απευθύνεται σε όσους υποτίμησαν τον ιρανικό λαό

Τη θέση ότι «η διαμεσολάβηση θα πρέπει να απευθύνεται σε όσους υποτίμησαν τον ιρανικό λαό» διατυπώνει ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για τις ΗΠΑ.

«Ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης. Ας είμαστε σαφείς: είμαστε αφοσιωμένοι στη διαρκή ειρήνη στην περιοχή, ωστόσο δεν διστάζουμε να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του έθνους μας» τονίζει ο πρόεδρος του Ιράν.

«Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να απευθύνεται σε όσους υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και πυροδότησαν αυτή τη σύγκρουση» καταλήγει.



Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο μεταξύ στο NBC News ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν «σπατάλη», αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν λόγο στο ποιος θα ηγηθεί της χώρας στη συνέχεια.



«Είναι χάσιμο χρόνου», είπε για τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι σχεδιάζεται μια αμερικανοϊσραηλινή εισβολή. «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν».



Αλλά επίσης επισήμανε στο δίκτυο ότι «θέλουμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα πάντα», ενόσω η χώρα επιλέγει έναν νέο ηγέτη.

«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό», απείλησε τους Ιρανούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.