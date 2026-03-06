Το «μυστήριο» σχετικά με το αμερικανικό υποβρύχιο που πριν 3 ημέρες έριξε τορπίλη και βύθισε την ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, ανοικτά της Σρι Λάνκα, επισήμως συνεχίζεται.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε εχθρικό πλοίο.

Επισήμως, οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει το όνομα του υποβρυχίου αλλά, σύμφωνα με τον Guardian, αναφορές λένε ότι η τορπίλη προήλθε από το USS Minnesota, ενα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, κλάσης Virginia (κεντρική φωτογραφία, αγκυροβολημένο στο Περθ τον Φεβρουάριο του 2025).

Oι νεκροί από το αμερικανικο πλήγμα ανέρχονται σε τουλάχιστον 87, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Καταδικάζοντας μια «φρικαλεότητα», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν πικρά» γι 'αυτή την πράξη, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με κοινή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή - και όχι μόνο.

Και Αυστραλοί στρατιωτικοί στο αμερικανικό υποβρύχιο, αλλά «δεν μετείχαν στην επίθεση»

Δεκάδες Αυστραλοί στρατιωτικοί έχουν τοποθετηθεί σε αμερικανικά επιθετικά υποβρύχια που σταθμεύουν στο Περλ Χάρμπορ στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της AUKUS, μετέδωσε το εθνικό αυστραλιανό δίκτυο ABC.

Σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε ότι 3 Αυστραλοί στρατιωτικοί επέβαιναν στο αμερικανικό υποβρύχιο, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτοί δεν μετείχαν στην επίθεση.

Τορπίλες MK 48 στο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης κλάσης Virginia USS Minnesota

Οι Αυστραλοί βρισκόντουσαν στο υποβρύχιο λόγω συμφωνίας για εκπαίδευση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της AUKUS: «Πρόκειται για μακροχρόνιες συμφωνίες με τρίτες χώρες, που βρίσκονται σε ισχύ εδώ και καιρό», διευκρίνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Η AUKUS είναι μια αμυντική συμφωνία που υπεγράφη το 2021 από την Ουάσινγκτον με τη Βρετανία και την Αυστραλία, με στόχο τον περιορισμό της επιρροής της Κίνας στον Ειρηνικό.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Αυστραλία θα αποκτήσει τουλάχιστον τρία αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια Virginia από το 2032.

