Ο Εσμαΐλ Καανί έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια αποκτώντας φήμη για την εξαιρετική του ικανότητα να γλιτώνει αλώβητος, ενώ όλοι γύρω του σκοτώνονται, δηλώνει το εμιρατινό portal The National.



Αλλά τώρα που το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η μοίρα του αποτελεί, για άλλη μια φορά, αντικείμενο έντονων εικασιών, με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει συλλάβει ή ακόμη και εκτελέσει τον διοικητή της Δύναμης Quds ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.



«Ο Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Quds του Ιράν, εκτελέστηκε από το IRGC (Σώμα Φρουρών της Επανάστασης). Έχει επιβιώσει από όλες τις απόπειρες δολοφονίας μέχρι στιγμής και ήταν ακόμη και δίπλα στον Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, αλλά διέφυγε. Νωρίτερα, συνελήφθη από το IRGC ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ», ανέφερε ένας λογαριασμός X.

Ο ίδιος ισχυρισμός εμφανίστηκε και σε άλλες αναφορές.



Ο Καανί, 67 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης Quds του IRGC τον Ιανουάριο του 2020 μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Η Δύναμη Quds είναι ο επίλεκτος βραχίονας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον «Άξονα Αντίστασης» σε όλη τη Μέση Ανατολή.



Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας έχει διαλυθεί. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός. Ο πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονήθηκε. Δεκάδες ανώτεροι Ιρανοί διοικητές έχουν εξοντωθεί. Πιο πρόσφατα, το Σάββατο, μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετά ανώτατα στελέχη του κατεστημένου ασφαλείας του Ιράν.



Ο Καανί, ο διοικητής που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιφερειακού δικτύου πληρεξουσίων κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού πολέμου, δεν αναφέρθηκε μεταξύ των νεκρών.



Το μοτίβο της επιβίωσής του έχει προκαλέσει υποψίες, καθώς αρκετές αναφορές, βασιζόμενες σε ανώνυμες πηγές ασφαλείας, υπέδειξαν τα τελευταία δύο χρόνια ότι φέρεται να ήταν κοντά στο να συμμετάσχει σε αρκετές από τις επιθέσεις που σκότωσαν τα πιο ανώτερα στελέχη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν-Ισραήλ, κηρύχθηκε νεκρός από πολλά μέσα ενημέρωσης πριν επανεμφανιστεί σε μια δημόσια γιορτή στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουνίου 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο του μπέιζμπολ. Η ίδια ιστορία διαδραματίστηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν κηρύχθηκε νεκρός, αλλά στη συνέχεια φέρεται να ανακρίθηκε και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση.



Μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά την καταστροφική διείσδυση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, η οποία του επέτρεψε να εξαλείψει συστηματικά την ηγεσία της ομάδας, το Ιράν ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση ασφαλείας. Ανώνυμες πηγές σε όλη την περιοχή δήλωσαν σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι o 67χρονος διοικητής και το επιτελείο του τέθηκαν υπό απομόνωση και ανάκριση.



Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει μια λίστα Ιρανών και συνδεδεμένων με το Ιράν αξιωματούχων που ήθελε να εξαλειφθούν. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η λίστα αυτή κηρύχθηκε «πλήρης». Το όνομα του Καανί δεν υπήρχε σε αυτήν.

