Μετωπική σύγκρουση Όρμπαν - Ζελένσκι. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεσμεύτηκε την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «σπάσει το ουκρανικό πετρελαϊκό μπλόκο με τη βία», διαμηνύοντας «καμία συμφωνία, κανένας συμβιβασμός» στην προεκλογική εκστρατεία του για την αποκατάσταση της ροής ρωσικού αργού πετρελαίου στη χώρα του.

«Θα σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό. Θα αναγκάσουμε τους Ουκρανούς να ξαναρχίσουν τις παραδόσεις», επανέλαβε ο εθνικιστής-λαϊκιστής ηγέτης κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ουγγαρίας, αναφερόμενος σε έναν κατεστραμμένο αγωγό που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί.

President @ZelenskyyUa is issuing threats because he wants a pro-Ukraine government in Hungary.



I happen to be standing in his way. pic.twitter.com/89oNsUM6NS — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2026

Χίλια χιλιόμετρα μακριά, στο Κίεβο, σαν να σήκωνε το γάντι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλεύασε το ξέσπασμα του Όρμπαν, και παραδέχτηκε ότι ο αγωγός θα μπορούσε στην πραγματικότητα να επισκευαστεί μέσα σε ενάμιση μήνα. «Αυτοί [οι Ρώσοι] μας σκοτώνουν και υποτίθεται ότι πρέπει να δώσουμε στον καημένο τον μικρό Όρμπαν πετρέλαιο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα κερδίσει τις εκλογές», ανέφερε σαρκαστικά ο ηγέτης της Ουκρανίας.

Ο πραγματικός λόγος που η Ουκρανία ήταν έτοιμη να επισκευάσει τον αγωγό, πρόσθεσε, ήταν για να ξεμπλοκάρει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο οποίο η Ουγγαρία έχει ασκήσει βέτο.

«Ελπίζουμε ότι ένα συγκεκριμένο άτομο στην ΕΕ δεν θα συνεχίσει να μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια... και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες θα έχουν όπλα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Διαφορετικά, θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις ένοπλες δυνάμεις μας, στους δικούς μας. Ας τον καλέσουν, ας μιλήσουν μαζί του στη δική τους γλώσσα».

Η Ουγγαρία διεξάγει βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, και ο Όρμπαν αντιμετωπίζει ήττα από τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Τίσα, ο οποίος τον προηγήθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του περασμένου μήνα. Ο Όρμπαν έχει καταστήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έναν από τους πυλώνες της προεκλογικής του εκστρατείας, κατηγορώντας το γειτονικό Κίεβο για αργές επισκευές στον αγωγό Ντρούζμπα (Φιλίας) που μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Κεντρική Ευρώπη και ισχυριζόμενος ότι η πολιτική αντιπολίτευση συνωμοτεί με τις Βρυξέλλες και το Κίεβο για να στερήσει από τη χώρα του την πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα.

Η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι ο αγωγός υπέστη σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμούς, αλλά θεωρείται ευρέως ότι διστάζει να επιτρέψει στη Μόσχα να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από πετρέλαιο από χώρες της ΕΕ.

«Θα νικήσουμε. Έχουμε πολιτικά και οικονομικά εργαλεία και με αυτά θα τους αναγκάσουμε να ανοίξουν ξανά τον αγωγό πετρελαίου «Φιλίας» το συντομότερο δυνατό», υποσχέθηκε ο Όρμπαν, προσθέτοντας αγγλικούς υπότιτλους και ηρωική μουσική στην ομιλία του στο X.

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

