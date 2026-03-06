Ένα ουκρανικό drone καταρρίφθηκε πάνω από την Αμπχαζία τη νύχτα της 5ης Μαρτίου. Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες δυνάμεις ασφαλείας παρέμειναν σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Παραμένει ασαφές αν τα περιστατικά με drones πάνω από την Αμπχαζία οφείλονται στο ότι κάποια από αυτά βγήκαν εκτός πορείας ενώ κατευθύνονταν προς τη Ρωσία ή αν πρόκειται για σκόπιμη επίθεση από την Ουκρανία.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η χώρα του «δεν θα απέχει από το να επιτίθεται σε ρωσικά στρατιωτικά πλοία στην Αμπχαζία».

Την ίδια νύχτα, αρκετά τοπικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν επίσης ότι 2 γεωργιανά στρατιωτικά σκάφη πλησίασαν τα όρια των χωρικών υδάτων της Αμπχαζίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις της περιοχής τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Μια μαζική επίθεση με drones στο Σότσι και στο κοντινό Διεθνές Αεροδρόμιο Σότσι οδήγησε τις αρχές στο να διακόψουν επανειλημμένα την κυκλοφορία την προηγούμενη ημέρα στο συνοριακό πέρασμα Ψου, στα σύνορα Ρωσίας–Αμπχαζίας.

Ένα ουκρανικό drone συνετρίβη στο χωριό Πακουάς. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές σε τοπικό μετασχηματιστή και άφησε περίπου το μισό χωριό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο παρελθόν, ουκρανικά drones έχουν επιτεθεί στις ρωσικές πόλεις Σότσι και Άντλερ, αφού διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Αμπχαζίας. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που καταρριφθέντα ουκρανικά drones πέφτουν σε έδαφος της Αμπχαζίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Άμυνας της Αμπχαζίας, «οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας που βρίσκονται σε υπηρεσία αποτρέπουν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Αμπχαζίας από μη αναγνωρισμένα εναέρια οχήματα».

Κάτοικοι ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άκουσαν πυροβολισμούς σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Σουχούμι. Ένα καταρριφθέν drone έπεσε στη θάλασσα κοντά στον οικισμό Γκουλρίπς.

Το υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην πλησιάζουν ή αγγίζουν τα σημεία πτώσης των drones ή τα συντρίμμια τους, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικές ή ραδιενεργές ουσίες.

Μετά την επίθεση με drones που φέρεται να ήταν ουκρανικής προέλευσης, ο πρόεδρος της Αμπχαζίας Μπάντρα Γκούνμπα συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι η Ουκρανία επιχειρούσε να «αναγνωρίσει την κατάσταση», δηλαδή να εντοπίσει πιθανά δρομολόγια παράκαμψης της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο Σότσι.

Ωστόσο, η λέξη «Ουκρανία» δεν εμφανίζεται σε καμία από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Κατά τη διάρκεια της μαζικής νυχτερινής επιδρομής από τις 4 έως τις 5 Μαρτίου, καταγράφηκαν περίπου 30 drones — αριθμός πρωτοφανής για την Αμπχαζία.

Ο διοικητής της αντιαεροπορικής άμυνας της Αμπχαζίας, αντιστράτηγος Αντγκούρ Γκούμπα, δήλωσε:

«Στο παρελθόν είχαν καταγραφεί μεμονωμένες πτήσεις πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας — έως πέντε ή επτά drones, ορισμένα από τα οποία καταρρίφθηκαν. Δεν το δημοσιοποιήσαμε τότε για να μην προκληθεί πανικός.

Σήμερα, όμως, όταν συντρίμμια drones έχουν εντοπιστεί σε πολλούς οικισμούς, δεν υπάρχει τίποτα να κρυφτεί: οι αντιαεροπορικές άμυνες της Αμπχαζίας και της Ρωσίας λειτουργούν από κοινού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν όλα τα drones καταρρίφθηκαν, ενώ συντρίμμια τους εντοπίστηκαν σε 11 οικισμούς.

Παράλληλα, ο διοικητής διευκρίνισε ότι στόχοι εντός της δημοκρατίας δεν αποτελούσαν άμεσο στόχο.

«Οι στόχοι καταστρέφονται είτε φυσικά — με πυραύλους και βλήματα — είτε αχρηστεύονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Στη δεύτερη περίπτωση η συσκευή γίνεται ανεξέλεγκτη.

Οι μονάδες μας προσπαθούν να προσαρμόζουν τα πυρά τους ώστε ένα καταρριφθέν drone να μην κατευθυνθεί προς κατοικημένες περιοχές. Χθες μία από τις συσκευές προκάλεσε ζημιά σε γραμμή υψηλής τάσης, αλλά οι ειδικοί αποκατέστησαν γρήγορα την ηλεκτροδότηση».

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι λαμβάνονται μέτρα για την εξουδετέρωση των drones, ενώ ο πρόεδρος ζήτησε από τις υπηρεσίες ασφαλείας να διασφαλίσουν τον σαφή συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων σε παρόμοια περιστατικά.

Ο Μπάντρα Γκούνμπα έδωσε επίσης εντολή να οργανωθεί ενημερωτική εκστρατεία για τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες συμπεριφοράς.

Το αντιπολιτευόμενο κανάλι στο Telegram Respublika αντιμετώπισε με σκεπτικισμό τις δηλώσεις των αρχών ότι «όλα βρίσκονται υπό έλεγχο». Σύμφωνα με τους συντάκτες του καναλιού, το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι απαιτούνται αλλαγές στο υπουργείο Άμυνας — «κατά προτίμηση σε όλα».

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ξεκινήσουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Άμυνας της Αμπχαζίας;

Τα drones πετούν ανενόχλητα πάνω από ολόκληρη τη χώρα και πέφτουν στις περιοχές μας. Η κοινωνία το μαθαίνει εκ των υστέρων, μέσα από αποσπασματικές πληροφορίες και φήμες. Αν το αμυντικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις νέες απειλές, σημαίνει ότι είτε δεν είναι προετοιμασμένο είτε δεν διοικείται σωστά.

Πόσα ακόμη προειδοποιητικά σημάδια χρειάζονται για να αρχίσουν πραγματικές αλλαγές στο αμυντικό σύστημα της χώρας, αντί για ακόμη περισσότερα λόγια;», αναφέρει το Respublika.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.