Οι δύο ηγέτες, Πούτιν και Μόντι συναντήθηκαν χθες το βράδυ και συζήτησαν για περισσότερες από δύο ώρες, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Ινδία.

Η Ινδία και η Ρωσία ενδέχεται να ανακοινώσουν μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Πέμπτη το βράδυ τοπική ώρα στον ινδικό τηλεοπτικό σταθμό India Today, σημειώνει το BBC.

«Η Ρωσία είναι πιθανώς η μόνη χώρα στον κόσμο σήμερα που είναι σε θέση να κατασκευάσει –και πράγματι κατασκευάζει– μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Τέτοιοι σταθμοί λειτουργούν ήδη στη Ρωσία και μπορούμε να τους κατασκευάσουμε είτε πλωτούς είτε χερσαίους», είπε.

Νωρίτερα φέτος, η Ινδία ανακοίνωσε τον στόχο της να παράγει 100 GW πυρηνικής ενέργειας έως το 2070, υπερτετραπλασιάζοντας την τρέχουσα παραγωγική της ικανότητα, με τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επέκταση.

Πριν από την επίσκεψη του Πούτιν, Ινδοί αξιωματούχοι είχαν επίσης συναντηθεί με τη ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για να συζητήσουν την ανάπτυξη τόσο μεγάλων όσο και μικρών σταθμών.

Στην συνέντευξη, ο Πούτιν ανέφερε τον πυρηνικό σταθμό Kudankulam στη νότια Ινδία –ο οποίος διαθέτει αντιδραστήρες που κατασκευάστηκαν με ρωσική βοήθεια– ως παράδειγμα της ινδο-ρωσικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Τι θέλουν να κερδίσουν Πούτιν και Μόντι

Για τον Ρώσο πρόεδρο, η επίσκεψη είναι ένας τρόπος να δείξει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τους παγκόσμιους ηγέτες της Ασίας ως φίλους του. Αλλά αυτή η επίσκεψη δεν αφορά μόνο τη γεωπολιτική.

Ορισμένοι από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας συνοδεύουν τον Πούτιν και επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας, η οποία αριθμεί 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Αναμένεται να ανακοινωθούν ορισμένες σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αγοράς συστημάτων αεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών από την Ινδία.

Για τον Μόντι, η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις της Δύσης να θυσιάσει τις σχέσεις της Ινδίας με τη Ρωσία.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ινδία επιθυμούν να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους σε 100 δισ. δολάρια έως το 2030, από τα τρέχοντα 68,72 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι εμπορικές συναλλαγές είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ της Ρωσίας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αγορές πετρελαίου και αμυντικού εξοπλισμού από την Ινδία.

Ο Μόντι θα ήθελε να διορθώσει αυτή την κατάσταση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη πρόσβαση για τα ινδικά προϊόντα στη ρωσική αγορά.

Δεν συμβιβάζεται ο Πούτιν

Μιλώντας στο κανάλι India Today, ο Πούτιν προειδοποίησε εκ νέου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει, απορρίπτοντας κάθε συμβιβασμό σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε οι ουκρανικές δυνάμεις θα τα εγκαταλείψουν», δήλωσε στο India Today. Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

Τα σχόλια του Πούτιν ήρθαν μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματευτές του που συζητούν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο».

Η αρχική εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πρότεινε να παραχωρηθούν περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στον Πούτιν, αλλά οι διαπραγματευτές παρουσίασαν μια τροποποιημένη εκδοχή στη Μόσχα την Τρίτη.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος βρισκόταν στη Μόσχα, επρόκειτο να συναντηθεί με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας για συνομιλίες στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

