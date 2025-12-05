Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στη Γουιάνα Νικόλ Θέριο επανέλαβε χθες ότι η χώρα της θα «υπερασπίσει» τη μικρή αγγλόφωνη χώρα στο βόρειο τμήμα της Λατινικής Αμερικής σε περίπτωση που ενσκήψει πρόβλημα τη Βενεζουέλα, καθώς το Καράκας διεκδικεί την περιοχή Εσεκίμπο, πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, αντικείμενο προαιώνιας διένεξης των δυο κρατών.

Η δήλωση καταγράφεται καθώς η Ουάσιγκτον, διαβεβαιώνοντας πως διεξάγει εκστρατεία εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά, έχει αναπτύξει στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, κι αυξάνει την πίεση στο Καράκας, που κάνει λόγο για «προετοιμασία επίθεσης».

«Σε περίπτωση δυσάρεστου συμβάντος, δεσμευόμαστε ότι θα παραμείνουμε στο πλευρό της Γουιάνας, ότι θα την υπερασπίσουμε (...) θα προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία της», είπε η Νικόλ Θέριο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» από «στρατηγική» άποψη τη χώρα για τις ΗΠΑ, «πολύ σημαντικό εταίρο

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία ExxonMobil έχει κεντρικό ρόλο στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Γουιάνας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού κατά κεφαλή στον πλανήτη.

Κοινοπραξία υπό την ExxonMobil, που συμπεριλαμβάνει επίσης την αμερικανική Chevron και --αξιοσημείωτα-- την China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), ελπίζει πως φθάσει σε παραγωγή 1 εκατομμυρίου βαρελιών αργού ως το τέλος της δεκαετίας. Η TotalEnergies, η ινδονησιακή Petronas και η Qatar Energy είναι επίσης ενεργές στη Γουιάνα.

«Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της Γουιάνας, δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά κάνουμε συνεχή αποτίμηση», πρόσθεσε.

Ο Έβαν Έλις, ειδικός για τη Λατινική Αμερική στο US Army War College, θεωρεί πως θα ήταν «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να επιτεθεί στη Γουιάνα, καθώς θα δινόταν «συντριπτική» απάντηση από τις ΗΠΑ. «Είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποια ναυτική ή αεροπορική δυνατότητα της Βενεζουέλας που δεν θα εξαλειφόταν γρήγορα», είπε, προσθέτοντας πως ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο θα «υπέγραφε τη θανατική καταδίκη του καθεστώτος του» αν προχωρούσε σε επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

