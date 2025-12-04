Ο Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία και έχει ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της ασιαστικής χώρας. Σε δηλώσεις του στην "India Today", είπε ότι υπάρχει μια ορισμένη μείωση στον συνολικό όγκο του εμπορίου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Ωστόσο, χαρακτήρισε αυτή την πτώση ως μια μικρή προσαρμογή, υπογραμμίζοντας ότι ο συνολικός όγκος παραμένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο όπως προηγουμένως. Το εμπόριο σε πετρελαϊκά προϊόντα, αργό πετρέλαιο και καύσιμα για τους καταναλωτές πετρελαίου, όπως και το ρωσικό πετρέλαιο, εξελίσσεται ομαλά στην Ινδία, σύμφωνα με τα όσα είπε.

«Οι Ινδοί συνεργάτες είναι αξιόπιστοι και πολύ σοβαροί άνθρωποι. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν το καύσιμό μας, γιατί να μην έχει η Ινδία το ίδιο προνόμιο;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ερώτημα για το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο Τραμπ, αν ξεκινήσει εμπορική συνεργασία με την Ινδία, δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο Μόντι, παρά τις εξωτερικές πιέσεις, έχουν προσεγγίσει τη συνεργασία με σκοπό να δράσουν εναντίον κάποιου. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τη δική του ατζέντα, τους δικούς του στόχους, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας», είπε.

Τόνισε ότι η ατζέντα της Ρωσίας δεν είναι εναντίον κανενός, αλλά στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων των δύο χωρών. «Στις σχέσεις μας με την Ινδία δεν προκαλούμε βλάβη σε κανέναν, και πιστεύουμε ότι οι ηγέτες άλλων χωρών θα πρέπει να το εκτιμήσουν αυτό», συμπλήρωσε.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ έχει συμβούλους οι οποίοι πιστεύουν ότι η εφαρμογή πολιτικών δασμών τελικά ωφελεί την αμερικανική οικονομία. «Ο Τραμπ ενεργεί καλή τη πίστει, υποθέτω», ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι είναι επιλογή κάθε χώρας και της ηγεσίας της να αποφασίσει ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθήσει.

Κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλες οι παραβιάσεις των κανονισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα διορθωθούν.

