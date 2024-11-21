Πέθανε στα 86 ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπλερ, Τζον Πρέσκοτ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας Τόνι Μπλερ, Τζον Πρέσκοτ, επιβεβαίωσε η οικογένειά του σήμερα.

Ο Πρέσκοτ έπασχε από Αλτσχάιμερ, έγραψε η οικογένειά του στο Χ.

We are deeply saddened to inform you that our beloved husband, father and grandfather, John Prescott, passed away peacefully yesterday at the age of 86. 🧵

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Τζον Πρέσκοτ πέθανε ήρεμος στην ηλικία των 86 ετών» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Πρέσκοτ εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1970 και υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Εργατικών από το 1997 ως το 2007. Παραμένει ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος κυβέρνησης που έχει γνωρίσει η Βρετανία.

Ο λόρδος Πρέσκοτ είχε γεννηθεί στην Ουαλία και εγκατάλειψε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών για να εργαστεί ως μάγειρας σε εμπορικό πλοίο. Στη συνέχεια σπούδασε στο Ruskin College της Οξφόρδης προτού ασχοληθεί με την πολιτική.

Η ταπεινή καταγωγή του τον έκανε πιο προσιτό για πολλούς ψηφοφόρους των Εργατικών και ήταν γνωστός για τον απλό τρόπο με τον οποίο μιλούσε.

Εξάλλου, του αποδιδόταν ότι είχε καταφέρει να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής αριστερής πτέρυγας των Εργατικών και των εκσυγχρονιστών του κόμματος.

