Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε πως η χερσόνησος της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, μάλλον πρέπει να γίνει ξανά μέρος της επικράτειας της Ουκρανίας μέσω της διπλωματίας.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά, την οποία παραχώρησε μέσα σε τρένο κάπου την Ουκρανία και μεταδόθηκε ολόκληρη χθες Τετάρτη, ο Ζελένσκι εξήγησε πως η χώρα δεν αντέχει να χάσει τον αριθμό των ζωών που θα απαιτείτο για να ανακαταληφθεί με στρατιωτικές επιχειρήσεις η στρατηγικής σημασίας χερσόνησος στη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο απέρριψε για ακόμη μια φορά την ιδέα πως θα πρέπει να εκχωρηθούν εδάφη που έχουν κυριεύσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις -υπό τον έλεγχό τους βρίσκεται χονδρικά το 20% της ουκρανικής επικράτειας-, επιμένοντας ότι το Κίεβο «δεν μπορεί νομικά να αναγνωρίσει οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή της Ουκρανίας ως ρωσικό έδαφος».

«Είχα ήδη αναφέρει πως είμαστε διατεθειμένοι να ανακτήσουμε την Κριμαία με διπλωματικά μέσα», είπε ο Ζελένσκι μέσω διερμηνέα στο Fox News.

«Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μας, να χαθούν για να πάρουμε πίσω την Κριμαία. Δεν ισχύει πως δεν θα μπορούσαμε να την πάρουμε πίσω με το όπλο στο χέρι», αλλά «αντιλαμβανόμαστε πως η Κριμαία μπορεί να ανακτηθεί με διπλωματικά μέσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

