Για απάτη κατηγορείται στις ΗΠΑ ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Gautam Adani. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε σχέδιο δωροδοκίας ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο και απέκρυψε για να συγκεντρώσει χρήματα στις ΗΠΑ.

Οι ποινικές διώξεις, που κατατέθηκαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, είναι το τελευταίο χτύπημα στον 62χρονο Adani, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ινδίας, του οποίου η επιχειρηματική αυτοκρατορία εκτείνεται από λιμάνια και αεροδρόμια έως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο μεγιστάνας και άλλα ανώτερα στελέχη είχαν συμφωνήσει να πληρώσουν Ινδούς αξιωματούχους για να κερδίσουν συμβόλαια για την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένεται να αποφέρει κέρδη άνω των 2 δισ. δολαρίων σε 20 χρόνια.

Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων λειτουργεί κάτω από ένα cloud στις ΗΠΑ από το 2023, όταν μια εταιρεία υψηλού προφίλ δημοσίευσε μια έκθεση που την κατηγορούσε για απάτη. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν ένα μεγάλο ξεπούλημα στην αγορά, αν και ο Adani αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Οι αναφορές αυτής της έρευνας για δωροδοκία κυκλοφορούν εδώ και μήνες. Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι ΗΠΑ άρχισαν να ερευνούν την εταιρεία το 2022 και βρήκαν ότι η έρευνα παρεμποδίστηκε.

Ισχυρίζονται ότι τα στελέχη συγκέντρωσαν δάνεια και ομόλογα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εταιρειών, με ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις που σχετίζονται με τις πρακτικές και τις πολιτικές της εταιρείας κατά της δωροδοκίας, καθώς και αναφορές για την έρευνα δωροδοκίας.

«Όπως υποστηρίζεται, οι κατηγορούμενοι ενορχήστρωσαν ένα περίπλοκο σχέδιο για να δωροδοκήσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ινδίας για να εξασφαλίσουν συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και... είπαν ψέματα για το σχέδιο δωροδοκίας καθώς προσπαθούσαν να αντλήσουν κεφάλαια από Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές», δήλωσε ο αμερικανός εισαγγελέας Breon Peace.

«Το γραφείο μου έχει δεσμευτεί να ξεριζώσει τη διαφθορά στη διεθνή αγορά και να προστατεύσει τους επενδυτές από αυτούς που επιδιώκουν να πλουτίσουν σε βάρος της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών μας αγορών», πρόσθεσε.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο Adani συναντήθηκε προσωπικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να προωθήσει το σχέδιο δωροδοκίας τους, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Adani είναι στενός σύμμαχος του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντα Μόντι. Έχει αντιμετωπίσει εδώ και καιρό ισχυρισμούς από πολιτικούς της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι έχει ωφεληθεί από τους πολιτικούς δεσμούς του, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Adani συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογική νίκη του και δεσμεύτηκε να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

