Η Neuralink του Ίλον Μασκ πήρε έγκριση για κλινικές δοκιμές εμφυτευμάτων εγκεφάλου στον Καναδά

Το Πανεπιστημιακό Δίκτυο Υγείας του Καναδά (UHN) ανέφερε ότι το ερευνητικό και εκπαιδευτικό νοσοκομείο στο Τορόντο Toronto Western Hospital θα είναι ο πρώτος μη αμερικανικός χώρος δοκιμής της συσκευής που δημιουργήθηκε από τη Neuralink, την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της ερευνητικής προόδου στη νευροχειρουργική», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του UHN Κέβιν Σμιθ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας επίσης ότι το UHN θα είναι η «πρώτη και αποκλειστική» τοποθεσία για τη δοκιμή στον Καναδά, χωρίς όμως να αναφέρει το πότε θα ξεκινήσει.

Την Τετάρτη, η Neuralink ανέφερε από τη μεριά της ότι έλαβε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές του Καναδά για την έναρξη κλινικών δοκιμών για τη συσκευή της στη χώρα αυτή.

«Ο Καναδάς Υγείας ενέκρινε την έναρξη της πρώτης κλινικής δοκιμής μας στον Καναδά!», ανέφερε η εταιρεία στο X, την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει επίσης στον Μασκ. «Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού είναι πλέον ανοιχτή».

Η Neuralink πρόσθεσε ότι αναζητά ασθενείς με τετραπληγία λόγω ALS ή τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.

Εδώ και μήνες, η Neuralink αναζητά ασθενείς στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Το πρώτο προϊόν της Neuralink στοχεύει στο να επιτρέψει στους ασθενείς να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές, όπως υπολογιστές, μέσω της σκέψης τους. Η Neuralink εργάζεται επίσης για τη θεραπεία άλλων παθήσεων, όπως η τύφλωση, αλλά αυτό το έργο είναι πιο μακρινό.

Στο απώτερο μέλλον, ο Μασκ έχει δηλώσει ότι η Neuralink θα μπορούσε να συνεργαστεί με υγιείς ασθενείς σε λειτουργίες όπως η ενίσχυση της μνήμης.

Ο πρώτος ασθενής της εταιρείας, ο Noland Arbaugh, δέχτηκε εμφύτευμα της Neuralink νωρίτερα φέτος, στο Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow στο Φοίνιξ.

Πηγή: skai.gr

