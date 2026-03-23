Με την ηγεσία της Χαμάς συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία τόνισε την ενότητα ενάντια στις πολιτικές κατοχής και αποσταθεροποίησης από το Ισραήλ που στοχεύουν στην πυρπόληση ολόκληρης της περιοχής, ιδίως της Ιερουσαλήμ, υπογραμμίστηκε ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα τετελεσμένο γεγονός.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, το κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν «ενότητα ανάμεσα σε Άγκυρα και Χαμάς απέναντι στις πολιτικές του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

