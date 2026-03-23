Ντμίτριεφ: «Η Ευρώπη τελευταία στην ουρά για ρωσικούς υδρογονάνθρακες»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τελευταία στην οποία θα διατεθούν ρωσικοί ενεργειακοί πόροι, δήλωσε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος της Ρωσίας για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες.



«Η ΕΕ βρίσκεται στο τέλος της ουράς», έγραψε σαρκαστικά ο διπλωμάτης στο X, σχολιάζοντας μια ανάρτηση για την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Βιετνάμ Φαμ Μινχ Τσινχ στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη μπορεί επιτέλους να απολαύσει την επιτυχία τόσο της Πράσινης όσο και της Ρωσοφοβικής της ατζέντας - χωρίς πετρέλαιο, χωρίς φυσικό αέριο» ανέφερε σε προηγούμενη ανάρτηση.



Ο πρέσβης του Βιετνάμ στη Ρωσία, σημείωσε νωρίτερα ότι η επίσκεψη του Φαμ Μινχ Τσινχ θα βοηθήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε διάφορους τομείς, ιδίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια. Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι αναμένεται να υπογραφούν αρκετές σημαντικές συμφωνίες για έργα πυρηνικών σταθμών και ενεργειακή συνεργασία.

EU at the end of the queue. https://t.co/oGDYLdiQVl — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 23, 2026

Πηγή: skai.gr

