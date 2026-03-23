«Άρχοντας του Στενού»: Το Ιράν χλευάζει τον Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

Στο σύντομο βίντεο για το Στενό του Ορμούζ, οι Ιρανοί παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων από την αρχή του πολέμου με κινούμενα σχέδια

Τραμπ

Το Ιράν κυκλοφόρησε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Άρχοντας του Στενού», στο οποίο χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.


Στο σύντομο βίντεο για την κρίση στο Στενό του Ορμούζ, οι Ιρανοί παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων από την αρχή του πολέμου με κινούμενα σχέδια, δείχνοντας τις ΗΠΑ αδύναμες να παρέμβουν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ζητάει μάταια βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους ενόσω οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν διαρκώς.

Η μουσική υπόκρουση που επέλεξε η Τεχεράνη, είναι από ταινία της τριλογίας Batman του Κρίστοφερ Νόλαν. 

Timelapse χάρτη με το ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ το Σάββατο έδωσε στο μεταξύ στη δημοσιότητα ο επενδυτικός οργανισμός HFI Research (High Fraction Inventory Research) και το marine traffic. Αυτή τη στιγμή, η εικόνα στον Κόλπο του Ομάν και έξω από το Στενό θυμίζει ένα απέραντο, πλωτό «πάρκινγκ» από ατσάλι. 

Εκατοντάδες φορτωμένα τάνκερ περιμένουν να περάσουν, ενώ στο Στενό η κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

