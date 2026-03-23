Το Ιράν κυκλοφόρησε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Άρχοντας του Στενού», στο οποίο χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

📽️ Iran has released an animated video titled “Lord of the Straits,” in which it harshly mocks Trump



In the short clip about the Strait of Hormuz, Iranian creators present their version of events since the beginning of the war. pic.twitter.com/LuqdVUmP4i March 23, 2026



Στο σύντομο βίντεο για την κρίση στο Στενό του Ορμούζ, οι Ιρανοί παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων από την αρχή του πολέμου με κινούμενα σχέδια, δείχνοντας τις ΗΠΑ αδύναμες να παρέμβουν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ζητάει μάταια βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους ενόσω οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν διαρκώς.

Η μουσική υπόκρουση που επέλεξε η Τεχεράνη, είναι από ταινία της τριλογίας Batman του Κρίστοφερ Νόλαν.

Timelapse χάρτη με το ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ το Σάββατο έδωσε στο μεταξύ στη δημοσιότητα ο επενδυτικός οργανισμός HFI Research (High Fraction Inventory Research) και το marine traffic. Αυτή τη στιγμή, η εικόνα στον Κόλπο του Ομάν και έξω από το Στενό θυμίζει ένα απέραντο, πλωτό «πάρκινγκ» από ατσάλι.

Strait of Hormuz over the last 24 hours.



— HFI Research (@HFI_Research) March 21, 2026

Εκατοντάδες φορτωμένα τάνκερ περιμένουν να περάσουν, ενώ στο Στενό η κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πηγή: skai.gr

