Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές τους και η... «σταρ» Λίλιμπετ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στέλνουν τις πιο θερμές ευχές τους για Καλές Γιορτές! Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παρουσίασαν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους, φέρνοντας χαμόγελα με μια νέα φωτογραφία των παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ.

Το στιγμιότυπο δείχνει τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει πολύ, με την Λίλιμπετ να τρέχει στην αγκαλιά του πρίγκιπα Χάρι που την περιμένει, ενώ η Μέγκαν έχει ανοίξει τα χέρια της για να αγκαλιάσει τον πρίγκιπα Άρτσι. Το γιορτινό πορτρέτο ολοκληρώνουν τα τρία αγαπημένα σκυλιά της οικογένειας.

«Εκ μέρους του γραφείου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, της Archewell Productions και του Ιδρύματος Archewell» αναφέρει το μήνυμα της κάρτας σε βαθύ πράσινο φόντο. «Σας ευχόμαστε πολύ ευτυχισμένες γιορτές και ένα χαρούμενο Νέο Έτος».

Επίσης αποτυπώνονται άλλα πέντε στιγμιότυπα του διάσημου ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του φέτος στη Νιγηρία και την Κολομβία.

Την κάρτα μοιράστηκε στο X/Twitter ο δημοσιογράφος που καλύπτει το βασιλικό ρεπορτάζ Όμιντ Σκόμπι γράφοντας στη λεζάντα «Οι Σάσεξ μοιράζονται στιγμιότυπα της χρονιάς τους στην εορταστική κάρτα του 2024, Archewell».

Σύμφωνα με το PEOPLE, η κάρτα αυτή δημιουργήθηκε κυρίως για επαγγελματική χρήση ενώ το ζευγάρι έστειλε μια πιο προσωπική και οικογενειακή στους στενούς φίλους και στα αγαπημένα πρόσωπα, η οποία ωστόσο δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ένας φίλος του ζευγαριού αποκάλυψε στο περιοδικό ότι ο Χάρι δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών του, επιδιώκοντας να μεγαλώνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

