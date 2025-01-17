Πέθανε στα 95 της χρόνια η σπουδαία Βρετανίδα ηθοποιός, Joan Plowright και χήρα του Laurence Olivier, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Με μεγάλη λύπη η οικογένεια της Dame Joan Plowright, της Lady Olivier, σας ενημερώνει ότι πέθανε ειρηνικά στις 16 Ιανουαρίου 2025 περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο Denville Hall σε ηλικία 95 ετών. Απόλαυσε μια μακρά και λαμπρή καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για επτά δεκαετίες μέχρι που η τύφλωση την έκανε να αποσυρθεί. Λάτρεψε τα τελευταία 10 χρόνια της στο Σάσεξ με συνεχείς επισκέψεις από φίλους και συγγενείς, γεμάτες με πολύ γέλιο και όμορφες αναμνήσεις. Η οικογένεια είναι βαθιά ευγνώμων στη Jean Wilson και σε όλους όσους εμπλέκονται στην προσωπική της φροντίδα εδώ και πολλά χρόνια».

Η Ploughright γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1929 στο Brigg του Lincolnshire και φοίτησε στο γυμνάσιο με υποτροφία. Ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά της Daisy Margaret Burton και του William Ernest Ploughright. Η μητέρα της ήταν ερασιτέχνης ηθοποιός και τραγουδίστρια όπερας που δίδασκε χορό. ο πατέρας της ήταν δημοσιογράφος. Πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός και κέρδισε ένα τρόπαιο δράματος σε ένα τοπικό φεστιβάλ θεάτρου σε ηλικία 15 ετών. Αφού άφησε το σχολείο στα 17, εργάστηκε για λίγο ως καθηγήτρια πριν εκπαιδευτεί στη σχολή θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο.

Αφού εμφανίστηκε σε μια μεταμεσονύχτια επιθεώρηση στο Λονδίνο, έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή το 1948 στο Croydon σε μια παράσταση που ονομάζεται If Four Walls Told και στη συνέχεια εντάχθηκε στη θεατρική εταιρεία Old Vic, όπου γνώρισε τον ηθοποιό Roger Gage, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε. Πέρασε ανεπιτυχώς σε οντισιόν για να υποδυθεί την Μπιάνκα στη σκηνική παραγωγή του Οθέλλου του Όρσον Γουέλς.

Η Plowright παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον ηθοποιό Roger Gage τον Σεπτέμβριο του 1953 ωστόσο χώρισαν και το 1961παντρεύτηκε τον Olivier αφού πρωταγωνίστησε απέναντί του ως κόρη του στο The Entertainer, και έγινε ηγετικό μέλος του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο ίδρυσε. Το 2014, αποσύρθηκε από τη σκηνή – έχοντας χάσει την όρασή της.

Είχε βραβευτεί με δύο Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Tony.Επίσης, κέρδισε το βραβείο Laurence Olivier για την ηθοποιό της χρονιάς για την ερμηνεία της το 1978 στη Filumena.

Στη δεκαετία του 1990 άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Ένας μαγεμένος Απρίλης» (1992), για την οποία κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, Ντένις ο Τρομερός (1993), Το άλικο γράμμα (1995), 101 Σκυλιά της Δαλματίας (1996), παίζοντας τη νταντά και στο Τσάι με τον Μουσολίνι (1999).

Μεταξύ των τηλεοπτικών της ρόλων, κέρδισε ένα άλλο βραβείο Χρυσής Σφαίρας και κέρδισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την ταινία του HBO Stalin το 1992 ως πεθερά του σοβιετικού δικτάτορα. Οι δύο παραστάσεις της το 1992 (Μαγεμένος Απρίλιος και Στάλιν) σηματοδότησαν μόλις τη δεύτερη φορά που μια ηθοποιός (μετά τη Σιγκούρνι Γουίβερ, για παραστάσεις το 1988) κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες την ίδια χρονιά.

