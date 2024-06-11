Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών σε όλη την Ευρώπη στρατολογούνται στα πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης της Γηραιάς Ευρώπης για κοκαΐνη.

Σύμφωνα με έρευνα του Guardian oι αστυνομικές δυνάμεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει για βιομηχανική εκμετάλλευση παιδιών από την Αφρική από δίκτυα κοκαΐνης που δρουν στη Δυτική Ευρώπη, σε πόλεις όπως το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, καθώς επιδιώκουν να επεκτείνουν την ευρωπαϊκή αγορά κοκαΐνης ύψους 10 δισ. λιρών.

Οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών προειδοποίησαν ότι οι συμμορίες κοκαΐνης, οι οποίες εκμεταλλεύονται την «απεριόριστη» προσφορά ευάλωτων Αφρικανών παιδιών που έχουν στη διάθεσή τους, χρησιμοποιούν βάναυσα μέσα για να ελέγξουν τα θύματά τους, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και βιασμών, εάν δεν πουλήσουν αρκετά ναρκωτικά.

Πηγές είπαν στον Guardian ότι το Λονδίνο μπορεί να είναι το επόμενο «στέκι» καθώς η αστυνομία βρήκε πρόσφατα παιδιά από το Μαρόκο και την Αλγερία, με εμφανή σημάδια από βασανιστήρια, τα οποία πιστεύουν ότι έφτασαν στη χώρα από συμμορίες κοκαΐνης.

Η ανησυχία για το επίπεδο εκμετάλλευσης ήταν τόσο μεγάλη που τον Μάρτιο, οι αστυνομικές δυνάμεις της ΕΕ – μαζί με υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΟΗΕ και την Europol – συναντήθηκαν για να συζητήσουν πώς να αντιμετωπίσουν την εκμετάλλευση και τη διακίνηση παιδιών από την Αφρική από δίκτυα ναρκωτικών με έδρα τη Δυτική Ευρώπη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της ΕΕ που ερευνούν το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η Σουηδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία παρουσίασαν αρκετές συγκεκριμένες περιπτώσεις εκμετάλλευσης εκατοντάδων ανηλίκων της Βόρειας Αφρικής, που στρατολογήθηκαν από δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών για την πώληση ναρκωτικών».

Άλλες πηγές πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάσει τις χιλιάδες, με τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας να δείχνουν 15.928 ασυνόδευτα παιδιά έφτασαν στην Ευρώπη το 2022, πολλά από τα οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Ένα πρόσφατο έγγραφο της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας για την Europol ανέφερε: «Χιλιάδες ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι περνούν τα σύνορα της ΕΕ κάθε χρόνο, εξαφανιζόμενοι χωρίς κανένα ανιχνεύσιμο ίχνος. Πολλοί από αυτούς «συλλαμβάνονται» από εγκληματικούς κύκλους για να τους εκμεταλλευτούν, γεγονός που επιδεινώνει τα τραύματά τους».

Ο Eric Garbar, επικεφαλής του τμήματος εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίας στη βελγική ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία, είναι ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης ασυνόδευτων παιδιών από εγκληματικά δίκτυα. Είπε: «Με τους Αφρικανούς ανηλίκους, κυρίως Μαροκινούς και Αλγερινούς, ο πιο σημαντικός τομέας είναι η εκμετάλλευση από τις OCG [ομάδες οργανωμένου εγκλήματος] που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών.

Η αστυνομία αναφέρει τη μαροκινή «Mocro Maffia» ως κύριο εκμεταλλευτή των παιδιών. Η οργάνωση περιλαμβάνει αρκετά από τα μεγαλύτερα καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης στην Ευρώπη, τα οποία συνεργάζονται απευθείας με παραγωγούς της Νότιας Αμερικής. Η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται στο βελγικό λιμάνι της Αμβέρσας, την κύρια πύλη εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Η διαβόητη Mocro Maffia έχει εξαπολύσει απειλές στον υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου και στην Ολλανδία, στην Ολλανδή διάδοχο πριγκίπισσα.

Νωρίτερα αυτό το έτος, ορισμένα μέλη του που συμμετείχαν σε μια σειρά φόνων σε συμμορίες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Η αστυνομία έχει αποδείξεις ότι παιδιά διακινούνται απευθείας από το Μαρόκο στα δίκτυα κοκαΐνης στην Ευρώπη, πολλά δελεασμένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή.

«Η Mocro Maffia κατανοεί ότι στη χώρα καταγωγής της έχει στη διάθεσή της απεριόριστο ανθρώπινο δυναμικό», είπε ο Garber.

Η Caroline Vrijens, η Φλαμανδή επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών, είπε ότι τα παιδιά της Αφρικής είναι τα «πιο ευάλωτα» στην Ευρώπη και ζήτησε επείγουσα δράση από τις αρχές για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Πηγή: skai.gr

