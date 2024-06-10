Δριμύ «κατηγορώ» κατά του «ρωσοφοβικού» κλίματος που επικράτησε στις ευρωεκλογές, όσο και για τα αποτελέσματα, εξαπολύει το Κρεμλίνο, δια της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα.



«Ωστόσο, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλοί Ευρωπαίοι ψηφοφόροι μίλησαν ξεκάθαρα ενάντια στις πολιτικές που ακολούθησε το «mainstream» της ΕΕ τα τελευταία χρόνια» υποστηρίζει στην εκτεταμένη ανάρτησή της στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

«Αναγκαζόμαστε να δηλώσουμε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έγιναν υπό τις εξής προϋποθέσεις:• αυστηρούς περιορισμούς,• έλλειψη θεμιτού ανταγωνισμού,• εκκαθάριση του πεδίου πληροφοριών από εναλλακτικές πηγές πληροφοριών,• αχαλίνωτη αντιρωσική εκστρατεία.Οι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στην απερίσκεπτη αντιπαράθεση με τη Ρωσία,υπέστησαν διακρίσεις και συχνά άμεση πίεση και παρενόχληση.Φαίνεται ότι ούτε μια αναφορά στις ευρωεκλογές που έκαναν οι γραφειοκράτες της ΕΕ δεν ήταν πλήρης χωρίς αναφορές στα «ρωσικά ίχνη», τη ρωσική «παρέμβαση», το «χέρι του Κρεμλίνου» και την ανάγκη για «νίκη της Ουκρανίας» στον «Πόλεμο με τη Ρωσία». Επιπλέον, υπό το σύνθημα της αντιμετώπισης της φανταστικής «παρέμβασης της Μόσχας» στις εκλογικές διαδικασίες στην ΕΕ, καταβλήθηκαν συστηματικές προσπάθειες για να αποτραπεί η ενίσχυση στο ΕΚ των θέσεων των πολιτικών κομμάτων που υπερασπίζονται όχι τις κατευθυντήριες γραμμές που επέβαλε η Ουάσιγκτον, αλλά τα πραγματικά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ και των πληθυσμών τους. Οποιαδήποτε έκφραση διαφωνίας με τις πολιτικές που ακολουθούσαν οι Βρυξέλλες και τις συνέπειές τους για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην ΕΕ ταυτίστηκε αμέσως μεΩστόσο, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλοί Ευρωπαίοι ψηφοφόροιτα τελευταία χρόνια.Σε σημαντικό μέρος των κρατών μελών της ΕΕ, η ψηφοφορία απέκτησε σαφώς διαμαρτυρικό χαρακτήρα: τόσο λόγω της υποστήριξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης όσο και της εμφανώς χαμηλής συμμετοχής. Στα κορυφαία κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις απαρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχει σημειωθεί σημαντική ενίσχυση των θέσεων των πολιτικών δυνάμεων με εθνικό προσανατολισμό που αντιτίθενται στη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, καθώς και στην αντικατάσταση των παραδοσιακών αξιών με νεοφιλελεύθερες στάσεις.Στη Βαλτική, οι πολίτες απογοητευμένοι από τις πολιτικές της ΕΕ ουσιαστικά αγνόησαν τις εκλογές. Στη Λετονία και την Εσθονία, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των ψηφοφόρων προσήλθαν στις κάλπες. Στη Λιθουανία, η συμμετοχή δεν έφτασε το 30%. Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη σε άλλες χώρες που υποστηρίζουν πιο ενεργά τις αντιρωσικές θέσεις (Πολωνία, Φινλανδία, Τσεχία).Ωστόσο, αν κρίνουμε από την αντίδραση του κυρίαρχου ρεύματος της ΕΕ, με το καλό ή με το άγριο, πέτυχαν και πάλι τη συνολική πλειοψηφία των εδρών στη νέα σύνθεση του ΕΚ, και εν πρόκειται να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν το περίμενε αυτό, διότι το ΕΚ έχει μετατραπεί εδώ και καιρόΈχουν συνηθίσει να ακούν περισσότερο ομάδες από το εξωτερικό και τις επιθυμίες διεθνικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος.Τα τελευταία χρόνια, η συγκρουσιακή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της χώρας μας έχει εκφυλιστείπου καλωσορίζει κάθε είδους απόκληρους που αυτοαποκαλούνται «ρωσική αντιπολίτευση», ακόμη και εξτρεμιστές και τρομοκράτες. Ως αποτέλεσμα των εκλογών στο ΕΚ διατηρήθηκε γενικά η «ιδεολογική βάση» για περαιτέρω υποστήριξη της τρέχουσας αυτοκαταστροφικής πολιτικής πορείας της ΕΕ που βασίζεται στη ρωσοφοβία».

