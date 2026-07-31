Σχέδιο χερσαίου αποκλεισμού του Ιράν εξέτασαν Τραμπ και Νετανιάχου

Το ενδεχόμενο επιβολής χερσαίου αποκλεισμού στο Ιράν συζήτησαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τρόπους άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη «με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» εν μέσω του αδιεξόδου που έχει διαμορφωθεί έπειτα από μήνες συγκρούσεων.

«Τι θα γινόταν αν απλώς αποκλείατε τη στεριά; Υποθέστε ότι το Ιράν δεν μπορεί να εισάγει τίποτα και δεν μπορεί να εξάγει τίποτα. Τότε θα συνέβαιναν τα πάντα», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με την Telegraph.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να στοχεύσει σε σειρά βασικών συνοριακών διελεύσεων προς το Ιράν.

Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους της χώρας και του μεγάλου αριθμού γειτονικών κρατών, εκτιμά ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί πλήρως ένας τέτοιος αποκλεισμός.



Πηγή: skai.gr

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