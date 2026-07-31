Αλγερία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίσθηκαν, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην επαρχία Μπουμερντές της Αλγερίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ έφθασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουμερντές όπου διακομίσθηκαν ορισμένοι από τους τραυματίες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.