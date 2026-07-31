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Αλγερία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου

Ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ επισκέφθηκε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουμερντές όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες

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Αλγερία

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίσθηκαν, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην επαρχία Μπουμερντές της Αλγερίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ έφθασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουμερντές όπου διακομίσθηκαν ορισμένοι από τους τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Αλγερία τραυματίες λεωφορείο
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