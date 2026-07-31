Κόλλιας: Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος

Τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης» παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ενισχύει την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα σύγχρονο, ισόρροπο και δίκαιο πλαίσιο, υπάρχουν κρίσιμα σημεία που χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ τη διάταξη για τα Ανοικτά Ταμεία, καθώς μια επιχείρηση θα μπορεί πλέον να προσφέρει συνταξιοδοτική παροχή στους εργαζομένους της, χωρίς ξεχωριστή εποπτική έγκριση, χωρίς το όριο των 100 εργαζομένων και χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσει δικό της αυτοτελές Ταμείο. Όπως τόνισε, η ρύθμιση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν πολλές μικρές επιχειρήσεις του κλάδου των λογιστικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας έθεσε ως βασική προϋπόθεση την πλήρη εξομοίωση των όρων λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ, ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς και την εξομοίωση ως προς την ενημέρωση των ασφαλισμένων και τη φορητότητα των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στην ανάγκη υιοθέτησης σταθερής φορολογικής πολιτικής σε βάθος χρόνου, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση «ρήτρας σταθερού φορολογικού καθεστώτος» με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, π.χ. 20ετίας. Όπως εξήγησε, τα συνεχή μεταβατικά καθεστώτα φορολόγησης δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο τοπίο για τα μέλη των ταμείων, αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών και παρανοήσεων. Με τη ρήτρα αυτή, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προγραμματίζουν το οικονομικό τους μέλλον χωρίς τον φόβο απρόβλεπτων επιβαρύνσεων, ενώ θα εδραιωθεί ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους αποταμιευτές.

Τέλος, ο κ. Κόλλιας επέστησε την προσοχή στο υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 5078/2023, οι οποίες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη βιωσιμότητα των μικρότερων Ταμείων, όπως το ΕΤΑΟ, ενώ σημείωσε ότι, ως προς τις Αρχές Επενδυτικής Πολιτικής και τους κανόνες επενδυτικών ορίων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ήδη επιτυχώς λειτουργούντα Αμοιβαία Κεφάλαια, με τα όρια και τους κανόνες επενδύσεων και διαχείρισής τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.