Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το Σάββατο ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα εξαρτάται από τις αποφάσεις του ίδιου.

«Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στη Μόσχα μόλις είναι έτοιμος να λάβει σημαντικές και υπεύθυνες αποφάσεις. Και το καθεστώς του Κιέβου γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ στο ραδιοφωνικό σταθμό «KP Radion». Σχολιάζοντας την πρόσκληση του Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κονταντίνοφκα, την οποία η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι «αν αυτό αποτελεί έκφραση της προθυμίας του να έρθει στη Ρωσία, το Κρεμλίνο θα το υποδεχόταν με μεγάλη χαρά».

Η κατάληψη της Κονταντίνοφκα από τις ρωσικές δυνάμεις διαψεύστηκε από τον Ζελένσκι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν επιδιώκει να εξαπατήσει τον κόσμο και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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