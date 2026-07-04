Πορτογαλία: Τουλάχιστον 1000 πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα

Περισσότεροι από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα στη βόρεια Πορτογαλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει από την Πέμπτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας, περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, με τη συνδρομή 380 πυροσβεστικών οχημάτων και οκτώ αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

Μια στρατιωτική μονάδα από την Ισπανία συμμετέχει επίσης στις επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενη στο αίτημα που απηύθυνε χθες η πορτογαλική κυβέρνηση, η οποία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει αυτές τις ενισχύσεις, όπως και επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Βάσει ενός απολογισμού που έδωσε χθες το βράδυ η πορτογαλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου, έχει κάψει μια επιφάνεια που υπολογίζεται σε 100.000 στρέμματα.

Έχοντας πληγεί από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας εξ αυτών έχει υποστεί εγκαύματα και ο άλλος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, η φωτιά στη Βουζέλα είναι η μοναδική μεγάλη πυρκαγιά στη χώρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό 13 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Ο μέγιστος συναγερμός θα παραμείνει σε ισχύ αύριο σε επτά περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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