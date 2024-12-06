Περού: Υπό έρευνα η πρόεδρος της χώρας γιατί έκανε κρυφά ρινοπλαστική

Η περουβιανή εισαγγελία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως άρχισε να διενεργεί νέα προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της προέδρου της χώρας, καθώς η Ντίνα Μπολουάρτε φέρεται να μην ενημέρωσε ούτε την κυβέρνησή της, ούτε το κοινοβούλιο το 2023 πως θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση στη μύτη.

Η Μπολουάρτε, η δημοτικότητα της οποίας βρίσκεται στο ναδίρ, αντιμετωπίζει επίσης έρευνα για την υπόθεση που είναι γνωστή ως «Rolex-gate» κι αφορά αδήλωτα ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και μία τρίτη, για «γενοκτονία», για τους θανάτους —«φόνους κατά συρροή»— στην αιματηρή καταστολή των πολύμηνων διαδηλώσεων που πυροδότησε η ανάδειξή της στην εξουσία, την 7η Δεκεμβρίου 2022, με πάνω από 50 νεκροί, όταν η μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιπρόεδρος αντικατέστησε τον ως τότε πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένο με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, αφού ο τελευταίος παύτηκε με απόφαση του Κογκρέσου και προφυλακίστηκε για «ανταρσία».

Η νέα έρευνα για την κρυφή πλαστική

Η υπόθεση ήρθε στο φως την Τρίτη, όταν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλβέρτο Οτάρολα, αποκάλυψε πως η αρχηγός του κράτους, 62 ετών, έκανε πλαστική στη μύτη τον Ιούλιο του 2023.

Η έρευνα αφορά την «απουσία επικοινωνίας για το προσωρινό κώλυμα ως προς την άσκηση των καθηκόντων της προέδρου της Δημοκρατίας με το υπουργικό συμβούλιο και το Κογκρέσο από την 29η ως την 9η Ιουλίου 2023, λόγω χειρουργικής επέμβασης στην οποία υπεβλήθη» η κυρία Μπολουάρτε, εξήγησε η εισαγγελία μέσω X.

«Μου είπε πως επρόκειτο να υποβληθεί σε ρινοπλαστική (...) σε επέμβαση στη μύτη, αλλά εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων», είπε ο κ. Οτάρολα, προσθέτοντας πάντως πως σε καμία περίπτωση δεν διέπραξε «παράλειψη καθήκοντος», συνέχισε να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της, «καθώς η επέμβαση δεν είχε σοβαρές επιπλοκές».

Η κυβέρνηση κατήγγειλε προσπάθεια «ρήξης της συνταγματικής τάξης» και κατηγόρησε για «ανεντιμότητα» τον κ. Οτάρολα — ο οποίος, αντιμέτωπος με έρευνα για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, παραιτήθηκε τον Μάρτιο.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρό σύμφωνα με τον οποίο (η πρόεδρος) εγκατέλειψε στην διακυβέρνηση της χώρας (...) παρέμενε πάντως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας» κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είπε ο νυν πρωθυπουργός Γουστάβο Αδριανσέν προχθές Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

