Ένα «υποβλητικό απαλό καφέ» ανακήρυξε το Ινστιτούτο Χρωμάτων Pantone ως το χρώμα της χρονιάς για το 2025, συνεχίζοντας μια παράδοση που τρέχει για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο παγκόσμιος ειδικός σε ό,τι αφορά τα χρώματα είπε ότι το Mocha Mousse «ένα απαλό καφέ εμποτισμένο με μια αισθησιακή και παρηγορητική ζεστασιά» είναι το χρώμα της χρονιάς.

«Μια ζεστή πλούσια καφέ απόχρωση, το Mocha Mousse «PANTONE 17-1230» θρέφει με την πρόταση της την απολαυστική ποιότητα κακάο, σοκολάτας και καφέ, που είναι ελκυστική στην επιθυμία μας για άνεση», πρόσθεσε.

Η Leatrice Eiseman, εκτελεστική διευθύντρια του Pantone Color Institute, είπε ότι το χρώμα προκαλεί «στοχαστική απόλαυση».

«Εκλεπτυσμένο και πλούσιο, αλλά ταυτόχρονα ένα ανεπιτήδευτο κλασικό, το PANTONE 17-1230 Mocha Mousse επεκτείνει τις αντιλήψεις μας για τα καστανά από το να είναι ταπεινοί και προσγειωμένοι για να αγκαλιάσουν το φιλόδοξο και πολυτελές», είπε στη δήλωση.

Η Laurie Pressman, αντιπρόεδρος του Pantone Color Institute, πρόσθεσε ότι το Mocha Mousse τροφοδοτεί την επιθυμία για αρμονία.

«Έχοντας αυτό κατά νου, για το Pantone Color of the Year 2025, αναζητούμε ένα χρώμα που φτάνει στην επιθυμία μας για άνεση και ευεξία και την απόλαυση απλών απολαύσεων που μπορούμε να δώσουμε και να μοιραστούμε με άλλους», είπε.

Κάθε Δεκέμβριο, η Pantone ορίζει ένα χρώμα της χρονιάς για το επόμενο έτος, και αυτή είναι η 26η φορά που το κάνει.

Για να κάνουν την επιλογή τους, οι ειδικοί στο Ινστιτούτο Χρωμάτων Pantone διασχίζουν πασαρέλες υψηλής ραπτικής, τάσεις εσωτερικής διακόσμησης, στιγμές της ποπ κουλτούρας και της ανθρώπινης ψυχολογίας.

Πηγή: skai.gr

