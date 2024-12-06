American Pie: Όταν ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος τραγουδούσε στον Λευκό Οίκο… 

Έκπληκτος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πολιτική ζωή της φαινομενικά «ήσυχης» Νότιας Κορέας, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος από τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σοκ-γελ και τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο αρχηγός του ίδιου του κόμματος του προέδρου, Χαν Ντονγκ-χουν (ο επικεφαλής του Κόμματος της Λαϊκής Εξουσίας) δήλωσε σήμερα πως υπάρχουν «αξιόπιστες αποδείξεις» ότι ο πρόεδρος Γιουν απαίτησε να συλληφθούν πολιτικοί τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αφού ανακοίνωσε πως κηρύσσει στρατιωτικό νόμο, προτού αναγκαστεί να ανακαλέσει το μέτρο.

«Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ απαίτησε από τον διοικητή της αντικατασκοπείας (...) να συλληφθούν οι (πιο) σημαντικοί πολιτικοί, χαρακτηρίζοντάς τους αντικρατικά στοιχεία, και κινητοποίησε τις υπηρεσίες πληροφοριών» για να εκτελέσουν τη διαταγή, είπε ο κ. Χαν σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Επίσης τόνισε ότι αν αύριο ο Γιουν Σοκ-γελ δεν παυθεί από το κοινοβούλιο, η παραμονή του στο αξίωμά του θα συνεπαγόταν ότι η χώρα διατρέχει «μεγάλο κίνδυνο» να επαναληφθούν ακραίες ενέργειες, παρόμοιες με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Ο συντηρητικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο οποίος αρνείται ότι έδωσε εντολή να συλληφθούν πολιτικοί, έχει κάνει σαφές ότι εννοεί να παραμείνει στην εξουσία και το κόμμα του θα αντιταχθεί στην καθαίρεσή του, την οποία επιδιώκει η αντιπολίτευση και η οποία θα τεθεί το Σάββατο σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης υπέβαλαν πρόταση παραπομπής κατά του Νοτιοκορεάτη προέδρου, αναφέροντας ότι «παραβίασε σοβαρά και σε μεγάλο βαθμό το Σύνταγμα» και επιχείρησε να αποφύγει μια εις βάρος του ποινική έρευνα, επιχειρώντας να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα».

Σχεδον δεδομένη η απομάκρυνσή του

Η έκβαση της ψηφοφορίας πλέον μοιάζει δεδομένη, λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων του ίδιου του κόμματός του, που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ, αντιμέτωπος με παύση του αύριο Σάββατο από τη Βουλή της χώρας του, εγκαταλείφθηκε σήμερα από το ίδιο του το κόμμα, το οποίο κρίνει πλέον ότι η παραμονή του στην εξουσία θα συνεπαγόταν «μεγάλο κίνδυνο» για τη χώρα και θέλει «ταχεία» απομάκρυνσή του από τον θώκο.

Στην αυριανή ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία δυο τρίτων (200 ψήφοι) για να παυθεί ο αρχηγός του κράτους.

Το Κόμμα για τη Λαϊκή Εξουσία έχει 108 έδρες, έναντι 192 της αντιπολίτευσης. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να αποσκιρτήσουν τουλάχιστον οκτώ βουλευτές της συμπολίτευσης για να εγκριθεί το κείμενο που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάτι πάντως που μοιάζει πλέον βέβαιο, μετά τις δηλώσεις του αρχηγού της παράταξης.

«Ακόμη κι αν μερικά μέλη του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ακόμη τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, οι δηλώσεις του Χαν σήμερα μοιάζουν επηρεασμένες από τη βαρύτητα της κατάστασης», εξήγησε ο Σιν Γιουλ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Μιόγνκτζι.

«Φαίνεται πως ο Χαν και η ηγεσία του κόμματος συμπέρανε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο πρόεδρος Γιουν να κηρύξει για δεύτερη φορά στρατιωτικό νόμο», πρόσθεσε ο ερευνητής.

Αν εγκριθεί το ψήφισμα, ο κ. Γιουν θα παυθεί, δεν θα είναι σε πλέον σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του ως την οριστική αποπομπή του από το αξίωμα με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αν οι δικαστικοί δώσουν πράσινο φως, θα προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν εντός το αργότερο εξήντα ημερών.

Στο μεσοδιάστημα την εξουσία θα ασκεί ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου.

Όταν ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος τραγουδούσε το American Pie

Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, ξαναήρθε στο προσκήνιο μία «επική» στιγμή του Γιουν Σοκ-γελ όταν πέρσι, σε επίσημη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, τραγούδησε το διάσημο "American Pie" σε δείπνο με τον Τζο Μπάιντεν, εξαίροντας τη «σιδερένια» σχέση τους.

Αλλά ακόμα και οι ΗΠΑ έμειναν έκπληκτες από την κίνηση του Γιουν, με έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο να λέει στο CNN ότι «ανησυχούν σοβαρά για αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε ότι η Νότια Κορέα είναι «ένας από τους στενότερους εταίρους και συμμάχους μας» και είπε ότι είναι σημαντικό «να δούμε αυτή τη διαδικασία να εξελίσσεται ειρηνικά και σύμφωνα με το σύνταγμα και το κράτος δικαίου». Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ έχουν εδώ και δεκαετίας αμοιβαία αμυντική συμφωνία απέναντι στις προκλήσεις της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.