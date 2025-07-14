Περίπου 1.500 νεαρές ταραντούλες που βρέθηκαν μέσα σε πλαστικά δοχεία τα οποία ήταν κρυμμένα σε κουτιά από κέικ σοκολάτας εντόπισαν τελωνιακοί υπάλληλοι σε αεροδρόμιο στη δυτική Γερμανία.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι βρήκαν το φορτίο στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης σε ένα δέμα που είχε φτάσει από το Βιετνάμ. Ένας εκπρόσωπος του τελωνείου της Κολωνίας, ο Γενς Άχλαντ, δήλωσε ότι είχαν προειδοποιηθεί για μια «αισθητή μυρωδιά» που δεν έμοιαζε με το αναμενόμενο άρωμα που θα έπρεπε να έχουν τα 7 κιλά κέικ που θα έπρεπε να περιέχουν τα κουτιά κέικ.

German customs officials show images of tarantulas hidden in spongecake boxes after smuggling bust https://t.co/EGuNCmjYWj pic.twitter.com/pfRVmplnSr — The Province (@theprovince) July 14, 2025

«Οι συνάδελφοί μου στο αεροδρόμιο εκπλήσσονται τακτικά από το περιεχόμενο απαγορευμένων πακέτων από όλο τον κόσμο, αλλά το γεγονός ότι βρήκαν περίπου 1.500 μικρά πλαστικά δοχεία που περιείχαν νεαρές ταραντούλες σε αυτό το πακέτο άφησε άφωνους ακόμη και τους πιο έμπειρους ανάμεσά τους», δήλωσε ο Άχλαντ σε ανακοίνωσή του.

Ο Άχλαντ χαιρέτισε μια «εξαιρετική κατάσχεση», η οποία όμως «μας θλίβει βλέποντας τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι στα ζώα καθαρά για κέρδος».

Πολλά από τα οκτάποδα πλάσματα δεν επέζησαν, σε μια πιθανή παραβίαση των γερμανικών κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ όσες επέζησαν παραδόθηκαν στη φροντίδα ενός έμπειρου χειριστή, ανέφερε το γραφείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κινείται ποινική διαδικασία εναντίον του παραλήπτη στην περιοχή Sauerland, ανατολικά του αεροδρομίου.

Οι ταραντούλες ανακαλύφθηκαν πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, αλλά το τελωνείο δημοσίευσε τις εικόνες μόλις τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

