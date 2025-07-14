Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «αρνείται» να συνάψει συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Νετανιάχου έχει ταλέντο να οδηγεί κάθε κύκλο διαπραγματεύσεων σε αποτυχία, τον έναν μετά τον άλλο και να αρνείται να συνάψει συμφωνία» υποστήριξε η παλαιστινιακή οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Ένας αξιωματούχος που μετέχει στις διαπραγματεύσεις είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μεσολαβητές προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των αντιπροσωπειών του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από μία εβδομάδα έμμεσων συνομιλιών στο Κατάρ.

«Οι μεσολαβητές προσπαθούν ενεργά να εξερευνήσουν καινοτόμους μηχανισμούς για να βοηθήσουν να γεφυρωθούν τα χάσματα που έχουν απομείνει και να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων», είπε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη στην Ντόχα αφορούν κυρίως «τα προτεινόμενα σχέδια αναδιάταξης των ισραηλινών δυνάμεων εντός της Γάζας», πρόσθεσε.

Το Σάββατο, δύο παλαιστινιακές πηγές είπαν ότι οι συνομιλίες δυσχεραίνονται επειδή το Ισραήλ πρότεινε να παραμείνουν οι δυνάμεις τους στον θύλακα, έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ βρίσκεται στην Ντόχα κα συμμετέχει στις συζητήσεις. Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, με τον οποίο συζήτησε «μέσα για τον συντονισμό των προσπαθειών των μεσολαβητών» ώστε να δοθεί ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

