Γερμανοαμερικανικό «deal» για Patriot στo Kίεβο;

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται την Ουάσινγκτον με ατζέντα τη διασφάλιση της συνέχισης της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, επιχειρώντας να συντονίσει τις ενέργειες τόσο μεταξύ Ευρώπης όσο και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η προμήθεια των συστημάτων Patriot, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Ο γερμανοαμερικανικός άξονας για την Ουκρανία

Η εφημερίδα Handelsblatt αποκαλεί χαρακτηριστικά τον Πιστόριους «Everybody's darling», επισημαίνοντας τον ρόλο-κλειδί που διαδραματίζει στην ενίσχυση της συνεργασίας Βερολίνου-Ουάσινγκτον αναφορικά με τη στήριξη της Ουκρανίας. Η συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, έχει ως στόχο τον καλύτερο συντονισμό «γερμανοαμερικανικού άξονα» στη θωράκιση της αεράμυνας του Κιέβου.

Παρά το πρόσφατο ρητό πράσινο φως του Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Την περασμένη εβδομάδα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα προχωρήσει «στην αγορά αμερικανικών Patriot για αποστολή στην Ουκρανία», την ώρα που αμερικανικές πηγές φέρονται να ασκούν πίεση στη Γερμανία να αποστείλει συστήματα από τα δικά της αποθέματα.

Το ζήτημα των διαθέσιμων συστημάτων Patriot

Μέχρι σήμερα, η Γερμανία έχει ήδη παραδώσει τρεις συστοιχίες Patriot στην Ουκρανία, ενώ δύο ακόμη έχουν διατεθεί προσωρινά στην Πολωνία ενισχύοντας τη ΝΑΤΟϊκή Ανατολική Πτέρυγα. Από τα συνολικά έξι Patriot που διαθέτει η χώρα, ο Πιστόριους ξεκαθαρίζει στη Financial Times πως «τα χρειάζεται», ειδικά για εθνική ασφάλεια αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να αγοράσει δύο επιπλέον συστήματα από τις ΗΠΑ με στόχο να σταλούν απευθείας στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε πως προτίθεται να πουλήσει Patriot σε Ευρωπαίους συμμάχους για να ενισχύσουν το Κίεβο, υπογραμμίζοντας πως «η ΕΕ θα τα πληρώσει. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα, αλλά θα το κάνουμε, θα στηρίξουμε την Ουκρανία».

Η ευθύνη της αμυντικής βιομηχανίας

Ο Πιστόριους, στην ίδια συνέντευξη, επεσήμανε τις «ατυχείς καθυστερήσεις» που καταγράφονται στην κατασκευή οπλικών συστημάτων, drones και τεθωρακισμένων, ζητώντας από τη γερμανική αμυντική βιομηχανία να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη. Σύμφωνα με τη γερμανική ραδιοφωνία dlf, οι κατασκευαστές ζητούν από την κυβέρνηση εγγυήσεις ασφαλείας για να σχεδιάσουν την αναγκαία αύξηση της παραγωγής.

Πηγή: Deutsche Welle

