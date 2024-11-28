Ένας επιβάτης κατόρθωσε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση της Delta Air Lines από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι χωρίς να έχει εισιτήριο, αποφεύγοντας με κάποιον τρόπο δύο ελέγχους κάρτας επιβίβασης, οδηγώντας τόσο τον αμερικανικό αερομεταφορέα όσο και την υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) να ανακοινώσουν ότι ξεκίνησαν έρευνα να δουν πώς αυτό συνέβη.

Γάλλοι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο στο Παρίσι και συνέλαβαν τον λαθρεπιβάτη χθες Τετάρτη προτού αφήσουν τους ταξιδιώτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο, δήλωσε στο CNN ένας από τους επιβάτες της πτήσης.

Η πτήση 264 της Delta αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κέννεντυ της Νέας Υόρκης (JFK) το βράδυ της Τρίτης και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού χθες Τετάρτη.

Η TSA τόνισε ότι ο συλληφθείς πέρασε από τον σωματικό έλεγχο των επιβατών - τον ελεγκτή ασφαλείας αερομεταφορών (Screeners) - πριν από την πτήση και επιβιβάστηκε χωρίς να μεταφέρει κανένα απαγορευμένο αντικείμενο.

«Το άτομο παρέκαμψε δύο σταθμούς επαλήθευσης ταυτότητας και κάρτας επιβίβασης και επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος», ανακοίνωσε η TSA, προσθέτοντας ότι «αυτή θα εξετάσει με ανεξάρτητη έρευνα τις συνθήκες αυτού του περιστατικού στον σταθμό ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων μας στο JFK».

Οι επιβάτες συνήθως περνούν από τουλάχιστον δύο ελέγχους κάρτας επιβίβασης: έναν στο σημείο ελέγχου της TSA προτού εισέλθουν στην περιοχή επιβίβασης και έναν ακόμη έλεγχο στην πύλη από την αεροπορική εταιρεία.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό η Delta διεξάγει εξονυχιστική έρευνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί και θα συνεργαστεί με άλλους φορείς της αεροπορίας και τις αρχές επιβολής του νόμου για τον σκοπό αυτόν», ανακοίνωσε ο αμερικανικός αερομεταφορέας Delta Air Lines.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

