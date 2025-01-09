Πέρασαν το μισό εκατομμύριο οι άστεγοι στη Γερμανία το 2023, σύμφωνα με νέα έκθεση

Ο αριθμός των ανθρώπων που συμπεριλήφθηκαν επίσημα στους καταλόγους των αστέγων στη Γερμανία το 2023 ανέβηκε απότομα, ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο κι έφθασε τους περίπου 532.000, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη, ωστόσο το Βερολίνο καθησύχασε τονίζοντας πως τα στοιχεία είναι διογκωμένα.

Το 2022, ο αριθμός των αστέγων υπολογιζόταν πως δεν ξεπερνούσε τους 263.000 ανθρώπους. Όμως περίπου 137.000 από τους πολίτες της Ουκρανίας που προσέφυγαν στη Γερμανία αφότου εισέβαλε στη χώρα ο στρατός της Ρωσίας προσμετρώνται στους άστεγους, επειδή βρίσκονται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Κατά την έκθεση, οι στατιστικές ενδέχεται επίσης να δημιουργούν λάθος εντύπωση επειδή πολλά κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αστέγων έκλεισαν το 2022, εξαιτίας περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους των αστέγων πέρυσι ζούσαν σε κρατικά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, ή με συγγενείς ή φίλους.

Οι άστεγοι που ζουν στους δρόμους χαρακτηρίζονται η μειονότητα· από αυτούς, οι περισσότεροι έχουν τη γερμανική υπηκοότητα.

